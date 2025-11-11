胞兄揭家醜控收入不明養小鬼 小馬倪子鈞親上火線回應

「小馬」倪子鈞跨足歌唱、主持近30年，近年淡出演藝圈斜槓當畫家。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小馬」倪子鈞跨足歌唱、主持近30年，近年淡出演藝圈斜槓當畫家，今（11）日爆出他的胞兄出面爆料，指小馬收入不穩，弟媳公司虧損，夫妻倆卻開名車、住豪宅，令人匪夷所思。

《鏡週刊》報導，小馬跟二姊關係很好，二姊又是澳豐吸金案的漏網之魚，胞兄懷疑小馬利用藝人光環幫二姊吸金、洗錢，才這麼有錢，決定大義滅親，向調查局舉發，希望姊弟倆不要再被金錢迷惑，回頭是岸！

對此，稍早小馬委託律師劉韋廷發表聲明：

有關週刊報導本人財務狀況、個人隱私乙事澄清如下:

一、關於演藝事業與現況

這些年來，我刻意將重心轉向其他跑道，包括投入保健品事業與房地產投資，同時持續經營自媒體。這些事業的發展與成果，媒體都可以查得到，並非虛構或誇大。演藝工作量雖然減少，但並非遭遇低潮，而是有意調整人生方向。目前我與家人的生活穩定，房子與車子雖有貸款，仍在可掌控的狀態之內。我與太太間各自有自己的事業，並不互相影響。

二、關於二姐與兆富公司的關係

我二姐過去曾在台灣的金融業任職，但早在多年前便已移民加拿大，從此與金融業完全沒有任何關係。她從未在所謂的「兆富公司」任職或擔任過任何職務，因此我們實在不清楚為何會被牽扯其中。此外，我與二姐之間並沒有任何金錢往來或財務關係，各自生活獨立。

三、關於信仰與不實指控

我們全家都是虔誠的基督徒，我本人也在世界各地的教會中服事並公開見證信仰。對於報導所指控「養小鬼」導致家族運勢不佳的言論，完全違背理性與事實，也與信仰背道而馳，面對這些荒謬的說法，禱告神醫治他破碎的心靈。

四、關於父親遺產與家族糾紛

父親於多年前離世，所有子女皆簽署放棄繼承，文件清楚且仍保存完整，哥哥也很清楚，但他竟然開口索討鉅款作為「了結條件」，這讓我們感到極度遺憾。

母親年事已高，目前由我與大姐悉心照顧。我們選擇以愛與禱告回應這一切，盼望有一天他能真正得著醫治與平安。

以上本人所言字字屬實，並有相關依據為憑，對於不實的言論，或週刊引述不實內容報導，本人嚴正駁斥，並委請律師訴追民、刑事責任，望請大眾誤信謠言，而損名譽，盼以此澄清捍衛本人尊嚴與社會公理。

