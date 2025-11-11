自由電子報
娛樂 最新消息

（專題）不光是巨星！阿湯哥變身「億萬吉祥物」挺同行與後輩屢創佳績

〔記者許世穎／專題報導〕當今好萊塢能夠與「阿湯哥」湯姆克魯斯並駕齊驅的巨星可說越來越少。貴為全球最具號召力的巨星之一，阿湯哥除了專注於自己的電影作品，也從不吝嗇力挺後輩與其他電影，堪稱影壇的「億萬吉祥物」。他近日再度展現暖心風範，力挺好友葛倫鮑威爾主演新片《逃亡遊戲》，不僅給予對方誠摯建議，更驚喜現身倫敦首映會。

湯姆克魯斯被讚譽是「最後一位電影巨星」。（資料照，UIP提供）湯姆克魯斯被讚譽是「最後一位電影巨星」。（資料照，UIP提供）

阿湯哥過去曾被外界盛讚為「最後一位電影巨星」，對此他始終保持謙虛態度，婉拒受封並強調：「現在仍有許多才華洋溢的演員持續崛起。」這句話他也不是說說而已——近年他身體力行，不遺餘力在社群媒體上推廣朋友與後輩的作品，成為好萊塢罕見的「同行最強啦啦隊」。

2023年「神導」克里斯多夫諾蘭推出後來首度摘下奧斯卡最佳導演的《奧本海默》，與《Barbie芭比》同檔對打，兩部片都叫好又叫座，掀起「芭本海默」觀影旋風。當時雖然阿湯哥也有《不可能的任務：致命清算》（原片名「第一章」後來刪除）上映，仍帶著導演克里斯多夫麥奎里力挺《奧本海默》與《Barbie芭比》兩部片；而《Barbie芭比》導演葛莉塔潔薇與主演兼製片瑪格羅比也禮尚往來，曬出觀賞《不》片的合照互相打氣，成為影壇一段佳話。

湯姆克魯斯（右）帶著導演克里斯多夫麥奎里力挺《Barbie芭比》。（翻攝自IG）湯姆克魯斯（右）帶著導演克里斯多夫麥奎里力挺《Barbie芭比》。（翻攝自IG）

《Barbie芭比》導演葛莉塔潔薇帶著瑪格羅比一起去看《不可能的任務：致命清算》。（翻攝自IG）《Barbie芭比》導演葛莉塔潔薇帶著瑪格羅比一起去看《不可能的任務：致命清算》。（翻攝自IG）

今年可說是原創電影的大豐收，阿湯哥同樣用行動支持。他先在社群曬出觀賞《罪人》的照片，稱讚主創團隊並提醒觀眾「務必看到片尾，有兩個重要彩蛋！」還對男主角麥可B喬丹大力稱讚，甚至邀請他出席《不可能的任務：最終清算》首映會。

湯姆克魯斯在社群曬出看《罪人》的票根。（翻攝自IG）湯姆克魯斯在社群曬出看《罪人》的票根。（翻攝自IG）

湯姆克魯斯（左）邀請麥可B喬丹出席《不可能的任務：最終清算》首映會。（資料照，UIP提供）湯姆克魯斯（左）邀請麥可B喬丹出席《不可能的任務：最終清算》首映會。（資料照，UIP提供）

之後他又現身《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德．彼特主演的《F1電影》倫敦首映，阿湯哥除了力挺好友導演柯辛斯基，更和小布同框，不僅讓粉絲回味《夜訪吸血鬼》經典搭檔，也粉碎過去外界流傳的「不合傳聞」。

湯姆克魯斯（左）出席《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特同框合影。（資料照，華納兄弟提供）湯姆克魯斯（左）出席《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特同框合影。（資料照，華納兄弟提供）

最新一站，阿湯哥現身倫敦《逃亡遊戲》首映，再度替《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」葛倫鮑威爾加油打氣。葛倫也透露，自己接下這部片時曾獲阿湯哥多次鼓勵與建議，包含「要真實上陣」以及「全力以赴回報觀眾」等忠告，讓他深受感動、終生受用。前述幾部作品都締造票房佳績，外界也看好《逃亡遊戲》在阿湯哥親自「加持」下再創亮眼表現。該片將於明天（12日）在台上映。

湯姆克魯斯（右）現身《逃亡遊戲》倫敦首映力挺葛倫鮑威爾。（翻攝自IG）湯姆克魯斯（右）現身《逃亡遊戲》倫敦首映力挺葛倫鮑威爾。（翻攝自IG）

