自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最美千金傳婚變與尪首同框 打臉向太真實互動曝光

何超蓮、竇驍2023年舉辦婚禮。（翻攝自小紅書）何超蓮、竇驍2023年舉辦婚禮。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美千金」何超蓮與中國男星竇驍2023年在峇里島舉辦世紀婚禮，但是婚後卻鮮少公開互動，婚變傳聞不斷，就連香港影壇大亨向華強的太太「向太」陳嵐都疑似暗指兩人鬧離婚，不過，日前有網友直擊小倆口現身澳洲，還稱兩人「明明人家感情甚好」。

何超蓮、竇驍被網友直擊現身澳洲。（翻攝自小紅書）何超蓮、竇驍被網友直擊現身澳洲。（翻攝自小紅書）

有澳洲網友在小紅書以「今天偶遇何超蓮與竇驍」發文，並曬出兩人的同框照，畫面中何超蓮身穿衝浪衣，似乎正要下水挑戰人造浪，並開心的與竇驍說話，夫妻倆互動看來很正常，網友還說：「忘了說超蓮很nice，我先生和她四目相接了一下，她主動和我先生說hello」，也有網友留言「昨天在歌劇院也碰到他倆了」。

何超蓮、竇驍被網友直擊現身澳洲。（翻攝自小紅書）何超蓮、竇驍被網友直擊現身澳洲。（翻攝自小紅書）

向太上月突然在自己的影片中聊起「女生下嫁是滅亡之路」，提到一名富家女嫁給演員，如今鬧到要離婚，掀起網友瘋猜是不是何超蓮與竇驍，不過向太事後已經刪除影片，夫妻倆日前也發聲澄清，竇驍說：「我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得越來越離譜。所以還望大家勿信謠勿傳謠。」何超蓮則表示理解大家好奇：「但我們始終認為，感情的穩固與否，無需通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。在此也呼籲大家，停止傳播不實信息」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中