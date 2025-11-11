最美千金傳婚變與尪首同框 打臉向太真實互動曝光

何超蓮、竇驍2023年舉辦婚禮。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美千金」何超蓮與中國男星竇驍2023年在峇里島舉辦世紀婚禮，但是婚後卻鮮少公開互動，婚變傳聞不斷，就連香港影壇大亨向華強的太太「向太」陳嵐都疑似暗指兩人鬧離婚，不過，日前有網友直擊小倆口現身澳洲，還稱兩人「明明人家感情甚好」。

何超蓮、竇驍被網友直擊現身澳洲。（翻攝自小紅書）

有澳洲網友在小紅書以「今天偶遇何超蓮與竇驍」發文，並曬出兩人的同框照，畫面中何超蓮身穿衝浪衣，似乎正要下水挑戰人造浪，並開心的與竇驍說話，夫妻倆互動看來很正常，網友還說：「忘了說超蓮很nice，我先生和她四目相接了一下，她主動和我先生說hello」，也有網友留言「昨天在歌劇院也碰到他倆了」。

何超蓮、竇驍被網友直擊現身澳洲。（翻攝自小紅書）

向太上月突然在自己的影片中聊起「女生下嫁是滅亡之路」，提到一名富家女嫁給演員，如今鬧到要離婚，掀起網友瘋猜是不是何超蓮與竇驍，不過向太事後已經刪除影片，夫妻倆日前也發聲澄清，竇驍說：「我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得越來越離譜。所以還望大家勿信謠勿傳謠。」何超蓮則表示理解大家好奇：「但我們始終認為，感情的穩固與否，無需通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。在此也呼籲大家，停止傳播不實信息」。

