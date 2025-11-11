川普又要告！怒指BBC惡意剪輯 要求公開道歉還求償10億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕美國總統川普再度掀起國際風波，近日他透過律師團正式向英國廣播公司（BBC）發出法律威脅，指控該台紀錄節目《全景》（Panorama）惡意剪輯他於2021年1月6日國會暴動前的演說內容，要求BBC撤回節目、公開道歉，並賠償高達10億美金（約台幣309.8億元）。

美國總統川普揚言要向BBC求償10億美金。（美聯社）

根據《紐約時報》取得的律師信內容，川普方面要求BBC最遲須於英國時間11月14日晚間10點前回應，否則他將「別無選擇，只能提起法律行動」，追討至少10億美金的損害賠償。BBC則回應已收到來函，強調「將於適當時候回覆」。

事件起因於《每日電訊報》週末刊出一份由前BBC編輯準則顧問麥可普雷斯科特流出的內部備忘錄，指出《全景》在節目中透過剪接，讓川普的演說聽起來像是在煽動暴動。消息曝光後，BBC總裁提姆戴維與新聞部執行長黛博拉特尼斯於週日晚間雙雙請辭，震撼英國媒體圈。

BBC主席薩米爾沙阿隔日發信給英國文化、媒體與體育委員會，承認該節目「出現判斷錯誤」，並向外界致歉。他受訪時透露，已與川普團隊聯繫，考慮親自向對方道歉，但也坦言「川普一向熱衷訴訟，BBC必須為各種結果做好準備」。

據普雷斯科特的說法，《全景》將川普演說中兩段相隔54分鐘的內容剪接在一起，使他原本的「我們要一起走向國會」與「我們要奮戰到底」被串成一段連續的煽動語句。

川普則在社群媒體上對BBC高層辭職大表歡迎，痛批該機構為「腐敗的記者們」，並指責對方「試圖操弄總統選舉」，更稱「這樣的行為對民主是可怕的打擊」。而事實上，川普近期頻頻動用法律手段對媒體反擊。9月他以誹謗罪對《紐約時報》提告求償150億美金（約台幣309.8億元），雖被法院駁回，但上月他又重新提出訴訟。

