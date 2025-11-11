李心潔開畫展梁詠琪買4幅畫力挺 白糖糕最心有靈犀

〔記者陳慧玲／台北報導〕金馬影后李心潔最近圓夢開畫展，主題為「糖不甩 Childtopia」，許多演藝圈好友都來看展捧場，好友梁詠琪也一口氣購入4幅畫作，用行動支持多年好姐妹，其中一幅名為「白糖糕」的畫作，更讓兩人覺得心有靈犀。

李心潔（右）開畫展，梁詠琪到場力挺。（13a New Street Art Gallery提供）

李心潔在香港新興藝廊13a New Street Art Gallery盛大舉辦個展，梁詠琪、張艾嘉，還有入圍過金馬獎最佳女主角的袁澧林等都來看展，知名導演林奕華也現身，和李心潔進行深度對談，探討她的藝術世界與情感核心。

李心潔（右二）舉辦畫展，好友文念中（左起）、梁詠琪、張艾嘉，袁澧林（右）以行動支持。（13a New Street Art Gallery提供）

談到繪畫，李心潔說：「觀眾或許最初是透過音樂認識我，通過電影更了解我，但唯有繪畫，能讓人看到我最真實的一面。作為演員，鏡頭前的我必須塑造角色，然而在畫布前，我才能完全放下表演的意識，專注感受當下、感受自己。那是一種回到內心、最純粹表達自我的方式。」

梁詠琪很喜歡「白糖糕」作品，李心潔告訴她：「白糖糕這一張，她想像是一個男孩，他很愛大海，他好喜歡去大海裡游泳，他游著游著就變成了一條魚。」李心潔的畫展將展至11月30日止。

