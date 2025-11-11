Joeman倦怠宣布停播《對決》！剪輯師小玩道別首發聲「像分手一樣」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber「九妹」Joeman昨（10日）在新片中宣布，人氣單元《Joe是要對決》將正式停播，他坦言自己幾年前就陷入創作倦怠，甚至一度情緒低落，決定暫時讓節目劃下句點。影片曝光後，不僅粉絲留言湧入力挺，就連合作多年的外包剪輯師小玩，也首度發聲吐露心聲。

「我跟Joe是要對決分手了！」小玩感性表示自2021年10月18日起擔任外包剪輯師，4年間總共剪了65集正片與15支會員影片，陪伴無數觀眾度過週一晚餐時光。回顧合作歷程，小玩感謝節目讓自己有信心成為自由接案工作者，也因此獲得更多機會與成長，不過卻也感慨「停播的體感上就像跟一個喜歡很久的人分開了。」

小玩進一步表示，這4年除了累積珍貴經驗，也讓觀眾更認識幕後人員，深感動容之餘也特別感謝Joeman、痣作人、子齊、剪輯夥伴、攝影師與所有來賓觀眾，「謝謝對決讓我可以走到今天，我很榮幸能成為對決的一份子。」這篇真摯發文不僅引來Joeman親自留言「感謝厲害的小玩！」更讓不少粉絲動容感嘆「原來幕後也有這麼深的情感連結！」

Joeman則在影片中親口坦承，近年因長期壓力與自我懷疑導致創作倦怠，希望停下腳步重新整理步調，他向團隊多年來的相挺致謝，同時強調未來仍會繼續拍片、嘗試不同主題，粉絲們則紛紛湧入留言打氣「辛苦了Joe，謝謝你帶來這麼多快樂」、「對決結束但我們的回憶不會停。」

