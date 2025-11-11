《鬼靈精》小女孩長大了！暌違25年再見金凱瑞 親曝深受影響

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《鬼靈精》的泰勒蒙森長大了！當年還是童星的她從2010年起專注於音樂事業，擔任搖滾樂團「The Pretty Reckless」主唱至今，並於上週六（8日）舉行的「搖滾名人堂入選典禮」上，與該片男主角金凱瑞暌違25年再次相聚，大讚對方是她童年時期的啟發來源。

泰勒蒙森（左）小時候和金凱瑞合作《鬼靈精》。（翻攝自IMDB）

泰勒蒙森在接受《時人》訪問時回憶，童年時與金凱瑞在《鬼靈精》的合作經驗，讓她深受對方的敬業精神影響，「我很喜歡他對我非常保護，他一直都很親切。而整個拍攝《鬼靈精》的過程、能在滿臉妝容下認識他這麼深刻，真的非常美好。」

金凱瑞（左）和泰勒蒙森暌違25年重聚。（達志影像）

除了親切，金凱瑞的敬業也讓泰勒蒙森印象深刻，她表示：「對一個年紀那麼小的我來說，能親眼看到一位藝術家如此認真投入自己的工作，對我成年後影響非常深遠。我很興奮能以一個長大的身份親口告訴他這件事。」

金凱瑞（左）和泰勒蒙森相見歡。（達志影像）

兩人上週六一同走上紅毯時，金凱瑞向記者笑說：「我們從《鬼靈精》之後就再也沒見過面！」泰勒蒙森則回應：「對啊，已經25年了，太不可思議了！」

