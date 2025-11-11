62歲洪榮宏術後首發聲！遭疑罹癌親回真相「化驗結果曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」洪榮宏日前因攝護腺問題住院動手術，消息曝光後引起粉絲擔憂，懷疑他健康亮紅燈。對此，洪榮宏昨（10日）曬出與醫師合照報平安：「我現在很健康啦！謝謝大家的祝福。」以幽默口吻化解外界疑慮，強調已恢復良好。

62歲洪榮宏術前特地請教友為他祝禱，被外界誤以為罹癌，經紀人隨即出面否認，解釋只是成年男性常見的攝護腺困擾，手術僅花40分鐘就順利完成。洪榮宏此前也曬出在病房中的照片，臉色略顯憔悴，但精神仍不錯，經紀人也透露他已順利出院，回家靜養中。

洪榮宏（左）術後首次回診時與醫師合照，向粉絲們報平安。（翻攝自臉書）

針對目前的健康狀況，洪榮宏昨釋出與醫師的合照報平安，同時也透露近況，「手術完第一次回診，化驗結果一切正常，沒有異樣，身體也恢復得很快。」此次手術也讓他體悟到健康的重要，因此感性表示：「人生邁入另一個階段，慢活、健康對我來說最重要。」

此外，洪榮宏特別感謝醫療團隊的照顧，盛讚主治醫師年輕、親切又專業，他也親自解釋手術名稱為「攝護腺雷射汽化手術」，而術後的他也預告將休養1個月，備戰明年1月17日在高雄流行音樂中心舉行的「舊情綿綿」演唱會，讓粉絲安心也更加期待他重返舞台。

