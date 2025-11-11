哥哥是挪威版李宗瑞 叛逆媽生出「小凱特」展女王氣場

挪威王室「最酷公主」英格麗雅麗珊德拉公主。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕挪威王室「最酷公主」英格麗雅麗珊德拉公主（Ingrid Alexandra）出生即穩坐王位第二順位，如果一切順利，她很可能成為600年來挪威第一位女王。

20年前挪威王妃梅特・瑪麗特（Mette-Marit）嫁入王室成為大新聞，因為她除了是平民之外，還曾是單親媽媽，年輕時甚至誤入派對與毒品歧途。哈康王儲（Crown Prince Haakon）因為愛情毅然迎娶回這位帶著叛逆性格的王妃，儘管當時引起各界質疑，王室最後仍接受這段婚姻。

英格麗公主（右）甜美且具親和力，長相也酷似英國凱特王妃，因此贏得「小凱特」美名。（翻攝自IG）

這對與眾不同的父母帶給英格麗公主極大影響，她從小和同學一起上公立學校，還常被拍到和朋友郊遊、逛街，過著幾乎與一般青少年同的生活。由於英格麗公主甜美且具親和力，長相也酷似英國凱特王妃，因此贏得「小凱特」美名，在英格麗公主身上，能看見王室的優雅教養，也看得見與眾不同的特立獨行。

英格麗公主（中）退伍之後積極投身公益，尤其是青年公益及環境教育，為年輕世代發聲。（翻攝自IG）

與英格麗同母異父的哥哥馬瑞斯（Marius Borg Høiby），近年涉入毒品及性侵醜聞，鬧得滿城風雨。如果要比喻的話，大概能形容成「挪威版李宗瑞」。馬瑞斯鬧出的風波對挪威王室打擊不小，但英格麗公主並未發表公開言論辯解，反而選擇以實際行動回應。她退伍之後積極投身公益，尤其是青年公益及環境教育，鼓勵同世代關注氣候等重大議題，推動女性領導力，為年輕世代發聲。在這場家庭風波中，她始終沉著履行職責，以正面形象展現了王室的責任與擔當。

英格麗公主始終沉著履行職責，以正面形象展現了王室的責任與擔當。（翻攝自IG）

本月，正在澳洲讀書的英格麗公主於雪梨接受採訪時，終於首度公開談及這個「困難的處境」。她的回應簡潔卻有力：承認痛苦，但不迴避責任。這次風暴也成了她領袖魅力的試金石；英格麗在危機中的穩健表現，正是對未來女王角色的一次最佳預演。

