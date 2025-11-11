自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

哥哥是挪威版李宗瑞 叛逆媽生出「小凱特」展女王氣場

挪威王室「最酷公主」英格麗雅麗珊德拉公主。（翻攝自IG）挪威王室「最酷公主」英格麗雅麗珊德拉公主。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕挪威王室「最酷公主」英格麗雅麗珊德拉公主（Ingrid Alexandra）出生即穩坐王位第二順位，如果一切順利，她很可能成為600年來挪威第一位女王。

20年前挪威王妃梅特・瑪麗特（Mette-Marit）嫁入王室成為大新聞，因為她除了是平民之外，還曾是單親媽媽，年輕時甚至誤入派對與毒品歧途。哈康王儲（Crown Prince Haakon）因為愛情毅然迎娶回這位帶著叛逆性格的王妃，儘管當時引起各界質疑，王室最後仍接受這段婚姻。

英格麗公主（右）甜美且具親和力，長相也酷似英國凱特王妃，因此贏得「小凱特」美名。（翻攝自IG）英格麗公主（右）甜美且具親和力，長相也酷似英國凱特王妃，因此贏得「小凱特」美名。（翻攝自IG）

這對與眾不同的父母帶給英格麗公主極大影響，她從小和同學一起上公立學校，還常被拍到和朋友郊遊、逛街，過著幾乎與一般青少年同的生活。由於英格麗公主甜美且具親和力，長相也酷似英國凱特王妃，因此贏得「小凱特」美名，在英格麗公主身上，能看見王室的優雅教養，也看得見與眾不同的特立獨行。

英格麗公主（中）退伍之後積極投身公益，尤其是青年公益及環境教育，為年輕世代發聲。（翻攝自IG）英格麗公主（中）退伍之後積極投身公益，尤其是青年公益及環境教育，為年輕世代發聲。（翻攝自IG）

與英格麗同母異父的哥哥馬瑞斯（Marius Borg Høiby），近年涉入毒品及性侵醜聞，鬧得滿城風雨。如果要比喻的話，大概能形容成「挪威版李宗瑞」。馬瑞斯鬧出的風波對挪威王室打擊不小，但英格麗公主並未發表公開言論辯解，反而選擇以實際行動回應。她退伍之後積極投身公益，尤其是青年公益及環境教育，鼓勵同世代關注氣候等重大議題，推動女性領導力，為年輕世代發聲。在這場家庭風波中，她始終沉著履行職責，以正面形象展現了王室的責任與擔當。

英格麗公主始終沉著履行職責，以正面形象展現了王室的責任與擔當。（翻攝自IG）英格麗公主始終沉著履行職責，以正面形象展現了王室的責任與擔當。（翻攝自IG）

本月，正在澳洲讀書的英格麗公主於雪梨接受採訪時，終於首度公開談及這個「困難的處境」。她的回應簡潔卻有力：承認痛苦，但不迴避責任。這次風暴也成了她領袖魅力的試金石；英格麗在危機中的穩健表現，正是對未來女王角色的一次最佳預演。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中