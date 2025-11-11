自由電子報
娛樂 日韓

砸2.2億變打水漂！李英愛、馬東石成箭靶 KBS怒批高層無能

〔記者鍾志均／綜合報導〕李英愛、馬東石分別主演的韓劇《恩秀的好日子》、《十二使者》因合計虧損約107億韓元（約台幣2.2億元），慘成韓國KBS台「翻車之作」；KBS本部發表強烈聲明，直指現任社長朴章範（音譯）及高層管理無能。

聲明提到：「社長朴章範親自挑選《十二使者》和《恩秀的好日子》作為KBS的主力作品，並大力宣傳，結果卻雙雙慘敗，只給KBS帶來沉重負擔。」直言選劇眼光之差令人震驚。

李英愛（左）、馬東石主演韓劇雙雙翻車。（Hami Video、Disney+提供）李英愛（左）、馬東石主演韓劇雙雙翻車。（Hami Video、Disney+提供）

韓媒報導，《十二使者》在播出期間，因劇情不合理、CG粗糙等問題慘遭批評，最終收視率2.4%低迷收場；《恩秀的好日子》投資規模更大，KBS每集投入約10億6千萬韓元（約台幣2255萬元）屬極高支出。

由於兩部作品皆為外部製作，並非KBS台自製，因此有聲音批評：「若由KBS自行製作，至少能累積導演與製作團隊的經驗；但現在只是一味高價購入外部作品，結果只剩赤字，毫無正面效益。」

這起「107億虧損事件」被視為KBS內部重整與經營方向的重大警訊，未來內容投資與編排策略勢必將面臨全面檢討。

