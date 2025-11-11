自由電子報
歐美

最酷公主在挪威 英格麗公主曾甩掉保鏢獨自冒險

挪威王室最酷公主英格麗雅麗珊德拉公主。（翻攝自IG）挪威王室最酷公主英格麗雅麗珊德拉公主。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕挪威王室最酷公主英格麗雅麗珊德拉公主（Ingrid Alexandra）在女性繼承王位的戰爭之中，以其特立獨行又親切溫柔的女性力量，打開歐洲王室全新篇章。

英格麗公主服役期間她與數百名士兵同吃同住且親身參與各種訓練，直到2025年4月才光榮退役。（翻攝自IG）英格麗公主服役期間她與數百名士兵同吃同住且親身參與各種訓練，直到2025年4月才光榮退役。（翻攝自IG）

她私下熱愛滑雪、衝浪等極限運動的英格麗公主，不但是衝浪冠軍，還在2024年1月毅然入伍，當時她年僅20歲。入伍後的英格麗公主先接受8週魔鬼訓練，隨後被分派到北方旅工程兵營擔任裝甲車炮手，展開為期1年的徵兵訓練。原本選擇當兵12個月的英格麗公主，甚至還自動延長役期至15個月，服役期間她與數百名士兵同吃同住且親身參與各種訓練，直到2025年4月才光榮退役，期間完全沒有特殊待遇。

挪威哈康王儲都忍不住笑說，如果不是肩負王位，英格麗公主很可能會去當職業衝浪選手。（翻攝自IG）挪威哈康王儲都忍不住笑說，如果不是肩負王位，英格麗公主很可能會去當職業衝浪選手。（翻攝自IG）

英格麗公主19歲時在軍方特種部隊協助下從2萬英尺高空躍下，成功完成跳傘夢想。就連她的父親哈康王儲都忍不住笑說，如果不是肩負王位，英格麗公主很可能會去當職業衝浪選手。有時候英格麗公主還會偷偷甩開保鏢，就像羅馬假期中的奧黛麗赫本，享受一段自由冒險樂趣。而她能文能武的多元形象，正貼合新世代王室融入社會的潮流。

