百億韓元蒸發！李英愛、馬東石雙劇讓KBS年度大翻車

《恩秀的好日子》（左）、《十二使者》收視、口碑均差強人意。（翻攝自Naver、Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國KBS台為慶祝創社52週年，推出李英愛主演的《恩秀的好日子》和馬東石主演的《十二使者》，兩部韓劇雖然都有大明星、高額投資，但韓媒《mediatoday》卻指出，兩部作品以巨額虧損收場，據傳公司內部對管理層批評聲浪不斷。

韓媒報導，去年9月播畢的《十二使者》虧損約18億韓元（約台幣3831萬元），今年10月收官的《恩秀的好日子》損失高達88億韓元（約台幣1.8億元），兩部作品合計虧損金額逼近107億韓元（約台幣2.2億元）。

請繼續往下閱讀...

KBS原本將這兩部劇作為「創社52週年特別項目」重點宣傳，《十二使者》為奇幻動作冒險題材，《恩秀的好日子》則是融合犯罪、驚悚元素的家庭劇，兩作皆由大牌主演坐鎮，不料卻成了「賠錢貨」。

綜觀兩部戲的收視，《十二使者》成績開高走低，自首集8.1%打響名聲後，到最終第8集跌到剩2.4%；《恩秀的好日子》則在3、4、5%徘徊，成績不上不下。

KBS內容策略本部長崔成敏（音譯）曾於7月信心滿滿表示：「KBS在週末劇具有傳統優勢，若能新增迷你劇時段，將如2023年《高麗契丹戰爭》提升週末晚間競爭力，吸引更多年輕族群。」然而最終事與願違。

多家韓媒對KBS的編排戰略提出質疑，像是《體育東亞》在《恩秀的好日子》完結隔日指出：「連續的收視低迷使人不得不懷疑KBS戲劇製作、編排策略的根本問題。過度依賴頂級演員話題性，忽視紮實劇本與內在完成度。」

《MaxMovie》評論：「光靠明星名氣與大製作規模，已無法保證收視與成功。」《TV Daily》更直言：「KBS雄心勃勃啟動的週末迷你劇版塊，正面臨瓦解危機。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法