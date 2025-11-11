自由電子報
娛樂 最新消息

抓包國手老公偷吃閨蜜又家暴！《星光》安歆澐堅強打離婚官司「我會更好」

〔記者邱奕欽／台北報導〕《超級星光大道2》安歆澐日前自揭遭小16歲亞運龍舟國手丈夫莊英杰勒暈、婚內多次背叛，如今離婚官司已正在進行中。面對外界的關心，安歆澐近日也做出回應，她以簡短一句「人生會遭遇不好，但接下來只會更好！」首次以正面態度回應外界，語氣堅定被視為正式走出陰霾的象徵。

安歆澐（左）與龍舟國手老公莊英杰。（本報資料照，記者陳志曲攝）安歆澐（左）與龍舟國手老公莊英杰。（本報資料照，記者陳志曲攝）

安歆澐2019年步入婚姻後屢傳婚變，日前更在節目坦言後悔結婚，指控莊英杰酒後失控之外，甚至對她施暴，有一次抓起菜刀猛砍冰箱，4月時更動手把她勒暈。面對長期的家暴，安歆澐也揭露多次抓包莊英杰婚內出軌，其中一名對象更是她的人妻閨蜜，她堅強向法院提出離婚訴訟並求償百萬元，目前官司仍在進行中。

事件曝光後，經紀人透露安歆澐目前身心俱疲，近日錄影時薔薔與同門師兄余祥銓也給予關心與鼓勵，外界紛紛送出滿滿的關愛及關心。對此，安歆澐聞訊也做出回應，「四面八方的支持鼓勵安慰加油都收到了，心很暖，人生會遭遇不好，但接下來只會更好！我加油，謝謝大家。」粉絲們紛紛留言打氣，盼早日脫離陰霾，迎向嶄新人生。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

