電影

劉冠廷菲律賓拍戲只吃泡麵！最後一天拉肚子慘破功

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《丟包阿公到我家》前天（8日）晚間在金馬影展舉行全台首映，劉冠廷為了拍戲遠赴菲律賓，他在映後座談透露，團隊在菲律賓上吐下瀉，自己非常小心只吃泡麵，刷牙用礦泉水，堅守到最後一天卻還是拉肚子。在戲中飾演重要角色的小薰黃瀞怡則是第一次看到成果，她感動地說，原本不覺得劇中角色有魅力，看完才發現，原來在片中自己是照亮劉冠廷的那道光。

《丟包阿公到我家》小薰（左起）、張曉雄及劉冠廷出席金馬影展。（金馬執委會提供）《丟包阿公到我家》小薰（左起）、張曉雄及劉冠廷出席金馬影展。（金馬執委會提供）

電影《丟包阿公到我家》描述菲律賓影后安潔兒·艾奎諾（Angel Aquino）飾菲律賓移工April，為了探望病危的母親，必須帶著失智的台灣阿公（張曉雄飾）踏上返鄉旅程。同時，阿公剛出獄的兒子阿偉（劉冠廷飾）回到屏東客庄老家，卻發現已經人去樓空……。兩個歸鄉的人，面對陌生又疏離的家鄉親友，竟不約而同地發現，回到老家，才是這段漫長歸途的起點。

《丟包阿公到我家》日前已在日本東京影展舉行世界首映，8日晚間登場的台灣首映，滿場觀眾笑聲不斷，劉冠廷與菲律賓影后艾奎諾的精湛演技，在各自的親情戲碼打動所有影迷；小薰與張曉雄則在故事中扮演推動情節的重要角色，為戲中帶來重要的化學變化。

劉冠廷為拍攝《丟包阿公到我家》，特地飛到菲律賓。（金馬執委會提供）劉冠廷為拍攝《丟包阿公到我家》，特地飛到菲律賓。（金馬執委會提供）

劉冠廷透露，當初受到故事原創鍾孟宏以及導演唐福睿的邀約，「沒有什麼拒絕的理由」，雖然在家鄉屏東拍攝，但劇中有大量的客語對他而言仍是一大挑戰，「客語對我來說是一個很神祕的語言，好像很熟悉，但其實很陌生。」外婆與奶奶都是客家人的劉冠廷透露，自己從小聽著長輩用客語對話，特別是大人們講祕密的時候，會切換成客家話，但長輩對他卻都是講台語。劉冠廷坦言，長大後才漸漸開始瞭解客家，卻也沒多餘心力再去學習，因此很感謝有機會能讓他用客語演戲，這是一件很珍貴的事。

小薰坦言，一度覺得自己在《丟包阿公到我家》的角色太白目。（金馬執委會提供）小薰坦言，一度覺得自己在《丟包阿公到我家》的角色太白目。（金馬執委會提供）

小薰則說，雖然在戲中台詞不需要用客語，但為了對戲，必須去瞭解每一個人的客語台詞。她會把自己場次的每個人台詞背下來，再加上拍攝現場台詞可能也會臨時改，因此一定要非常認真聽，否則自己會不知道該演出什麼反應。小薰透露，拍攝過程只拿到自己戲份的劇本，此次首映是第一次看到完整電影。她拍攝過程一度覺得自己的角色過於直白，缺乏溫柔與內心的思考，甚至擔心故事會很無趣。沒想到看完後才發現情節相當驚艷，自己的戲份不只讓現場笑聲不斷，更是照亮劉冠廷所飾演阿偉的那一道光芒。

張曉雄在《丟包阿公到我家》飾演失智阿公。（金馬執委會提供）張曉雄在《丟包阿公到我家》飾演失智阿公。（金馬執委會提供）

張曉雄同樣是第一次看到成果，他直呼看完帶給他內心相當大的震動。張曉雄以舞蹈背景出身，在片中卻必須飾演坐在輪椅上的失智阿公。張曉雄過去曾在電影《那個我最親愛的陌生人》中飾演失智老者，他坦言在那之後非常抗拒再演失智老人。但這次看完劇本發現情節非常有挑戰，自己更經歷過親友的生離死別，「我可以感覺到內在的孤獨與脆弱感，這是我願意把自己丟出去演戲的理由。」

劉冠廷與張曉雄在劇中有不少戲份是在菲律賓拍攝，兩人被問及在當地的狀況，張曉雄分享，工作人員當時狀況非常悽慘，大家都得到阿米巴蟲痢疾，「廁所幾乎不夠用」。不過他說，在這樣的環境中，所有人專注的把每一件事情做好，劇組展現的向心力讓他相當感動。

《丟包阿公到我家》金馬影展首映，劉冠廷分享拍攝最後一天拉肚子。（金馬執委會提供）《丟包阿公到我家》金馬影展首映，劉冠廷分享拍攝最後一天拉肚子。（金馬執委會提供）

劉冠廷也說，幸好工作人員對他照顧有加，甚至提著礦泉水告訴他刷牙一定要用這個。拍戲的那幾天飯只吃一兩口，幾乎都吃泡麵，就這樣堅守到最後一天，在拍最後一場戲時還是拉肚子。功虧一簣的回答讓滿場觀眾哈哈大笑，影迷心疼的同時也讚嘆劉冠廷敬業的演技，完全沒有在片中展現任何的不適。

有影迷好奇詢問劉冠廷一行與菲律賓演員的互動情形，劉冠廷分享，女主角艾奎諾在菲律賓是非常有名的演員，劇組團隊拍攝地則在菲律賓相對偏僻的漁村，大家看到艾奎諾像是看到神一樣，瘋狂找她拍照。同時他並稱讚，菲律賓劇組非常優秀，每一個臨演都十分專業，拍攝工作簡單又有效率。張曉雄也說，菲律賓演員詮釋故事有著一股天生的喜感，不只非常的自然，情緒拿捏也非常準確。《丟包阿公到我家》預計將在2026年春季檔期與觀眾見面。

