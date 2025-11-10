（影）抖音一響父母白養 「J女郎」直播遇89猴直接超渡

曾和「周董」周杰倫一起演過《音樂愛情故事》而被封為「J女郎」的女星李思潔。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾和「周董」周杰倫一起演過《音樂愛情故事》而被封為「J女郎」的女星李思潔，近期轉戰短影音平台，日前她開直播時遇到一名「我是89猴」找她PK，對方頻頻挑釁問她是不是台灣人，還不斷說髒話，不過李思潔冷靜面對網友的酸言酸語，直接用唸佛經逼退對方。

李思潔（左）面對「我是89猴」言語騷擾面不改色。（翻攝自臉書）

李思潔曾演過多部台劇，近年將重心放在拍攝搞笑短影音，並經營抖音直播。之前曾有不少中國知名直播主找她挑戰、玩遊戲。近期她分享自己和一名男子打PK，比誰在限時之中獲得更多的禮物支持，但是影片中的男子出言不遜，不但在言語上有性暗示，還飆髒話指李思潔是過氣藝人。

李思潔（左）直播時碰到「我是89猴」連線挑釁。（翻攝自臉書）

面對挑釁，李思潔冷靜以對，她先吃起零食，並放音樂，對方嗆聲說要看李思潔音樂能放多久。原本李思潔想讓對方自覺無趣主動退出直播，沒想到，男子非但沒有退出，還愈來愈誇張。最後李思潔乾脆念起佛經，對方看到李思潔念佛經，竟然識趣地退出直播，讓人覺得超神奇。事後李思潔也將片段放在社群平台，說「這不是搞笑橋段！這是真實遇到的89，怎麼有人被罵成這樣還可以那麼淡定」。

