娛樂 最新消息

黃明志捲謝侑芯命案警方加快偵辦速度 關鍵證物被「召回」

歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。（翻攝自臉書）歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞創作歌手黃明志涉及台灣網紅謝侑芯命案，原本大馬警方拘留延押至今（10）日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾今天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天至11月13日，另外謝侑芯家人委託律師表示，警方已加快調查速度，另外疑似和命案有關的「關鍵證物」也重新被「召回」。

黃明志繼續在警局拘留，他堅稱被扯上命案是無辜的，目前繼續延押中，將協助警方調查謝侑芯在大馬吉隆坡飯店的猝逝案，該案也已轉為朝謀殺案方向偵辦。

31歲網紅「護理系女神」謝侑芯驚傳在馬來西亞猝逝。（翻攝自IG）31歲網紅「護理系女神」謝侑芯驚傳在馬來西亞猝逝。（翻攝自IG）

根據大馬《中國報》報導，謝侑芯的家屬代表，前往馬來西亞後首度露面，今日在代表律師及保鑣的陪同下，向警方呈交關鍵物品，謝侑芯家屬代表是在今天上午10點抵達金馬警區，發現有媒體後，隨即以雨傘全程遮擋，避免被鏡頭拍到，而大馬媒體觀察到，疑似的證物包括行李箱，還有兩隻謝侑芯的手機，消息人士透露，原本這些物品是警方先前完成調查後，交還給謝侑芯家屬代表的物品，現在偵辦方向重新定調，因此警方再度要求家屬呈交相關物品，因此謝侑芯家屬只好再從台灣寄到大馬。

