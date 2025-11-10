自由電子報
最新消息

百萬網紅Joeman招牌單元驚爆收攤 做好過氣準備

百萬網紅Joeman宣布頻道超夯單元「Joe是要對決」即將停播。（翻攝自臉書）百萬網紅Joeman宣布頻道超夯單元「Joe是要對決」即將停播。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅「九妹」Joeman超夯的「Joe是要對決」單元，做了5年，一直深受觀眾喜愛，也是Joeman的招牌單元。今（10）Joeman宣布「對決系列」發布最後一集EP. 289租屋對決，就要停播。Joeman也透露，停播的原因有二：壓力、食量。

「對決系列」做了2季，先前Joeman就算涉毒，在道歉影片曝光之後，仍然不忘更新對決系列，推出他與大蛇丸進行「平價鐵板燒跟超高級鐵板燒對決」。Joeman回憶當初剛開始做的時候，因為沒有名氣，廠商也不認識他，節目完全賣不出去，就這樣燒錢燒了一整季，賠了大約200萬元。第二季開始「對決系列」開始逐漸有名氣，由他百分之百投資，集中火力作吃播。

Joeman（右）爆出涉毒之後，仍不忘更新「對決系列」。圖左為大蛇丸。（翻攝自YouTube）Joeman（右）爆出涉毒之後，仍不忘更新「對決系列」。圖左為大蛇丸。（翻攝自YouTube）

Joeman坦言，因為做「對決系列」常吃和牛、海膽，讓他在2022年的時候感到倦怠，他當時還想繼續做，感受到危機之後，還是替自己打氣。涉毒期間，Joeman坦承當時相當低潮，節目半買半送的做下去，一個月賠了30萬，賠了半年，大約又燒了180萬元。

Joeman覺得自己做了兩季「對決系列」真的覺得身心疲憊，決定放手。（翻攝自YouTube）Joeman覺得自己做了兩季「對決系列」真的覺得身心疲憊，決定放手。（翻攝自YouTube）

近年Joeman暴瘦31公斤，由於食量變小，又必須面臨長期飲食控制，每一次都把大吃大喝的機會拿來拍片，讓他感覺吃東西變得不快樂了。Joeman今天宣布「對決系列」將停播時，表示對於最後幾集的來賓感到非常抱歉，但他這樣做對決系列5年真的太累了，他決定正面與憂鬱、厭煩、壓力對決，最終決定放手，不做對決系列了。Joeman也坦承，少了招牌單元，他真的覺得身心疲憊，已經做好過氣的心理準備。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

