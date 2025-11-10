自由電子報
娛樂 最新消息

孫淑媚首映牽手「兒子」登場 小王子帥氣後空翻驚豔全場

孫淑媚（右）、陳玄力「母子」今出席《南方時光》首映。（百景映畫提供）孫淑媚（右）、陳玄力「母子」今出席《南方時光》首映。（百景映畫提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕影歌雙棲的孫淑媚，本來預計南下高雄進行演唱會準備工作，她今（10）特地為了參演的《南方時光》首映延後行程，以俏麗短髮、短裙造型亮麗登場，身旁還多了一個「兒子」陳玄力。

孫淑媚在《南方時光》出色的表現被形容「最貼近觀眾心中的媽媽」，她說從小就愛觀察人，媽媽也是自己長期觀察的對象，因此能順利演出媽媽的模樣；她很驚訝有時一顆鏡頭要拍20多次，幸好很自然融入角色，「角色充滿生活感，很自然的就拍完了！」

《南方時光》今晚於誠品電影院首映。（百景映畫提供）《南方時光》今晚於誠品電影院首映。（百景映畫提供）

問及如何和片中兒子陳玄力培養默契，她表示除了一起吃飯，有空也會和他聊聊明華園的故事，拉近彼此的距離。

「明華園小王子」陳玄力因挑大樑飾演男主角小洲，從歌仔戲首登大銀幕演出，陳玄力表示經歷了轉換的陣痛期，幸好導演和劇組幕前幕後的團隊都很有耐心的指導他，讓他完成一次挑戰。

陳玄力轉戰拍電影，「家人都徑支持和尊重我。爸爸平常超忙的，很開心他今天能來看我的電影。」而他也一展平日的練功身手，在現場沒有暖身就直接表演了後空翻，贏得滿堂彩。《南方時光》11月14日全台上映。

