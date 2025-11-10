吳亦凡獄中第3度傳死訊 消息來源：屍體疑遭秘密處理

加拿大籍男星吳亦凡曾經是韓團EXO成員，因涉強姦罪遭北京法院判刑13年。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕加拿大籍男星吳亦凡曾經是韓團EXO成員，之後將事業中心轉往中國，他因捲入性騷擾案，涉嫌強姦罪遭北京法院判刑13年，日前傳出吳亦凡在獄中絕食身亡，但官方並無任何回應。死訊真假尚未證實，現在又有消息傳出，指吳亦凡屍體已遭秘密處理，北京官方與司法單位依然保持緘默。

有消息傳出，指吳亦凡屍體已遭秘密處理。（翻攝自微博）

35歲的吳亦凡因強姦罪入獄後，傳出服刑地點位於北京或河北一帶的監獄，近日有人爆料他因長期拒絕進食導致身體衰竭，11月初於獄中過世。這已經是吳亦凡坐牢以來第3次傳出死訊，消息迅速發酵，吸引大批網友注意。吳亦凡的死訊真假尚未證實，近日更有人傳出屍體已經被「秘密處理」，部分自媒體帳號還繪聲繪影地說「官方下令封口」，加上許多相關貼文被刪除或者限權，引起更多揣測。

截至目前為止，中國官方為對外發布任何回應，官媒更呼籲「切勿散布未經查證的消息」，並警告可能觸法。

