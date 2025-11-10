自由電子報
娛樂 音樂

曾被當成「王力宏新女友」 窈窕曲線女歌手黃瑋昕揭真實互動

黃瑋昕保持好身材靠的是運動和飲食控制。（索尼提供）黃瑋昕保持好身材靠的是運動和飲食控制。（索尼提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經入圍金曲獎最佳新人的馬來西亞創作歌手黃瑋昕，之前曾和王力宏、潘瑋柏在參加商演後合照，沒想到被網友誤以為是「王力宏新女友」，更被她姣好的身材吸引，討論熱烈，今（10日）黃瑋昕舉行新專輯《UNLOCKED》聽歌會，被問起這件烏龍緋聞，她笑說：「滿無厘頭的。」但也透露王力宏曾給她新歌提出寶貴建議。

黃瑋昕自認做音樂時很難搞。（索尼提供）黃瑋昕自認做音樂時很難搞。（索尼提供）

對於被當成「王力宏新女友」，黃瑋昕解釋：「那是照片角度，視覺上好像貼著他，其實我身體有往前移，在他前面，那是商演結束，我們好幾個人一起聚會。」另外黃瑋昕談到：「我有給他聽新歌，有一首《我為未知活著》，裡面有一段轉音，他說前面那麼澎湃，後面這樣收尾可惜了，要有起伏，所以我花兩天去想，他的建議讓我有新的角度去想怎麼改變。」

為了今天聽歌會，黃瑋昕只吃兩顆茶葉蛋，主要是為了穿上超級貼身的衣服可以零贅肉，笑說結束後最想去吃麻辣火鍋，為了保持好身材，她會去健身運動，做皮拉提斯瑜伽，有時忙音樂忙到凌晨，也只能吃茶葉蛋和豆漿。

