（影）SJ東海不認識Faker是誰！影片被挖出 網笑：像日本人沒聽過大谷翔平

Faker（中）所在的韓國電競戰隊T1剛奪下2025世界賽冠軍。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年《英雄聯盟》（LOL）世界賽總決賽於昨（9）晚落幕，由韓國電競戰隊T1打敗KT奪下冠軍，創下史無前例的「三連霸」紀錄，同時也是隊內中路選手Faker的第六冠殊榮。

韓國電競選手Faker在韓國是傳奇人物。（翻攝自臉書）

韓國選手Faker（李相赫）被認為是《英雄聯盟》史上最偉大的選手，有「電競大魔王」的稱號，在韓國是位家喻戶曉的傳奇人物。不過，竟也並不是所有韓國人都認識Faker，韓國男團Super Junior（SJ）的成員東海，有次就在綜藝節目上表示自己不知道Faker，驚呆其他所有團員。

東海看著Faker的照片，露出疑惑的神情。（翻攝自YouTube）

Super Junior拍攝綜藝節目時，遊戲「人物Quiz」是要喊出圖片上的人物名，而輪到成員東海時圖片出現Faker，但東海卻疑惑「這是誰？」讓其他成員驚訝不已，即使其他人連忙跟東海解答這是Faker，東海還是追問：「他不是藝人吧？」顯然依舊不得其解，讓厲旭崩潰說要把東海的嘴巴縫起來。

其他團員超訝異東海竟不知道Faker。（翻攝自YouTube）

神童簡直不敢相信，摀著嘴不知道該怎麼辦。（翻攝自YouTube）

東海事後解釋自己對電競領域不了解，所以才不知道職業選手Faker。如今Faker所在的戰隊奪冠，這段影片又再度被挖出來，讓台灣網友笑說「韓國人不知道Faker，根本就像日本人說不知道大谷翔平這麼誇張吧！」

