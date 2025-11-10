自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（影）SJ東海不認識Faker是誰！影片被挖出 網笑：像日本人沒聽過大谷翔平

Faker（中）所在的韓國電競戰隊T1剛奪下2025世界賽冠軍。（翻攝自臉書）Faker（中）所在的韓國電競戰隊T1剛奪下2025世界賽冠軍。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年《英雄聯盟》（LOL）世界賽總決賽於昨（9）晚落幕，由韓國電競戰隊T1打敗KT奪下冠軍，創下史無前例的「三連霸」紀錄，同時也是隊內中路選手Faker的第六冠殊榮。

韓國電競選手Faker在韓國是傳奇人物。（翻攝自臉書）韓國電競選手Faker在韓國是傳奇人物。（翻攝自臉書）

韓國選手Faker（李相赫）被認為是《英雄聯盟》史上最偉大的選手，有「電競大魔王」的稱號，在韓國是位家喻戶曉的傳奇人物。不過，竟也並不是所有韓國人都認識Faker，韓國男團Super Junior（SJ）的成員東海，有次就在綜藝節目上表示自己不知道Faker，驚呆其他所有團員。

東海看著Faker的照片，露出疑惑的神情。（翻攝自YouTube）東海看著Faker的照片，露出疑惑的神情。（翻攝自YouTube）

Super Junior拍攝綜藝節目時，遊戲「人物Quiz」是要喊出圖片上的人物名，而輪到成員東海時圖片出現Faker，但東海卻疑惑「這是誰？」讓其他成員驚訝不已，即使其他人連忙跟東海解答這是Faker，東海還是追問：「他不是藝人吧？」顯然依舊不得其解，讓厲旭崩潰說要把東海的嘴巴縫起來。

其他團員超訝異東海竟不知道Faker。（翻攝自YouTube）其他團員超訝異東海竟不知道Faker。（翻攝自YouTube）

神童簡直不敢相信，摀著嘴不知道該怎麼辦。（翻攝自YouTube）神童簡直不敢相信，摀著嘴不知道該怎麼辦。（翻攝自YouTube）

東海事後解釋自己對電競領域不了解，所以才不知道職業選手Faker。如今Faker所在的戰隊奪冠，這段影片又再度被挖出來，讓台灣網友笑說「韓國人不知道Faker，根本就像日本人說不知道大谷翔平這麼誇張吧！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中