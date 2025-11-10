24歲前偶像全裸慘死賓館 54歲包養男下狠手判決出爐

地下偶像平林佐奈被男子包養，卻因為把男子當提款機，慘遭殺害。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本東京某賓館2023年發生地下偶像平林佐奈，脖頸處有多處刀傷，全裸陳屍於房內的案件。警方逮捕了無業男子石川晃，嫌犯表示兩人正在交往，更有金錢糾葛。近日判決出爐，石川晃被依法判16年有期徒刑。

石川晃不甘自己付出真心與金錢，卻被平林佐奈當成提款機。（翻攝自X）

石川晃退休後，為了博取24歲的地下偶像平林佐奈歡心，半年花光6000萬日圓（約新台幣1206.5萬元）退休金。石川晃稱，平林佐奈經常以各種理由要錢，開房約會後平林佐奈又要錢，還說「你沒錢了就去打工」，石川晃認為自己要認真交往，卻被當提款機，情緒失控下，持刀連刺對方頸部3刀致死。

平林佐奈曾是偶像女團成員，藝名星谷梨里花。（翻攝自X）

母胎單身的石川晃感情經驗不多，2022年8月開始透過約會網站尋找援交對象，最多同時與4名以上女性有性關係，其中一名就是24歲地下偶像團體成員平林佐奈，藝名是星谷梨里花，原本隸屬於一家經紀公司，並加入偶像團體，但她對於工作卻非常懶散，經常遲到、缺席，加上不擅長跳舞或表演，最後在團體內被孤立，更與經紀公司關係不佳遭開除。

