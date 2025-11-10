自由電子報
金馬導演廖克發捐血遭拒！移民署公務員嗆：逃跑的吼

〔記者廖俐惠／台北報導〕曾經以紀錄片《由島至島》拿下金馬最佳紀錄片的馬來西亞導演廖克發，帶來最新劇情片《人生海海》，入圍本屆金馬獎5項大獎，廖克發、陳雪甄今天（10日）受訪，廖克發最想拿到最佳劇情片，因為對馬來西亞來說別具意義，希望大馬工作人員的付出能被看到。陳雪甄入圍最佳女配角，導演廖克發對她信心滿滿，「我相信她對表演的堅持已經被看見了！」

廖克發（左）、陳雪甄合作20年，新片《人生海海》入圍金馬最佳劇情片。（甲上娛樂提供）廖克發（左）、陳雪甄合作20年，新片《人生海海》入圍金馬最佳劇情片。（甲上娛樂提供）

廖克發將在台親身經歷放在《人生海海》中，例如因為大馬人身分，想捐血卻遭台灣某個機構拒絕，他強調，不同的捐血單位會有不同的情況，且東南亞有些關於疫苗的規定也不同，不過「捐血遭拒」是於求學台藝大時發生過的事情。此外，他每年都得去移民署更新居留證，不一定每次都遇到客氣的公務員，有一次因為校務系統與移民系統沒有連線，導致中間出現誤會，廖克發被台灣公務員嗆：「你逃跑的啊！非法居留喔！」讓廖克發不是很好受，無奈表示：「為什麼我變成別人的業績！」

《人生海海》是導演廖克發最新執導作品。（甲上娛樂提供）《人生海海》是導演廖克發最新執導作品。（甲上娛樂提供）

廖克發認為，每個國家都有善良、濫用權力的人，但台灣有很多美好的地方，像是這部電影題材敏感，在大馬根本找不到資源拍攝，「台灣有這麼好的言論自由，不要有一種強烈的自卑感！」

繼上一部「菠羅蜜」之外，《人生海海》中的「榴槤」是一個很重要的象徵，透露漢人到南洋發展，如果吃了榴槤就被視作「靈魂不純了」，結果現在是不吃榴槤、就不是馬來西亞人了。記者笑問來台20年的廖克發吃不吃臭豆腐，廖克發笑說：「我出國會想念臭豆腐欸！我不是應該想念馬來西亞食物嘛，一個人離開一個地方，是會一直適應、演變的，台灣口味慢慢取代想念的馬來西亞。」

陳雪甄憑藉著《人生海海》入圍金馬最佳女配角。（甲上娛樂提供）陳雪甄憑藉著《人生海海》入圍金馬最佳女配角。（甲上娛樂提供）

廖克發的5歲兒子跟陳雪甄則是不敢吃榴槤，陳雪甄透露喜歡馬來西亞的食物，唯獨不敢吃榴槤，吃了就吐出來，出國最想念台灣的蚵仔煎、小籠包和泡麵。陳雪甄也向廖克發分享育兒經，「趁現在小孩沒有長大趕快抱，男孩長大就不給抱了，以後就不抱了。」

廖克發大學的第一部短片，女主角就是陳雪甄，兩人合作20年，陳雪甄笑說：「他現在比較輕鬆沒那麼苦，當爸爸後好笑很多，輕鬆很多，比較常笑，以前就是很苦，為他心疼，常常去國際影展打仗。」廖克發則表示，很有信心陳雪甄在演藝這條路上會被看見，也對這部片很有信心，「這部劇情片有些敏感度，有些馬來西亞工作人員接的時候有些猶豫，要拍這部片會不會影響接下來，大家有一種多年以來，這麼荒謬的事情擺在面前卻不能講，我希望這些人的付出會被肯定。」

