《我們六個》原型之女遭國籍歧視！林薇被聯合國取消邀請：因為我是台灣人

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》早前播出掀起熱潮，劇中原型人物的故事也被一一翻出。其中，涂善存飾演的大哥角色原型林作賢，在現實生活中走出家庭悲劇、投入教育與創業；而他的女兒林薇，則是活躍於國際舞台的社會行動者，曾因父女背景引發熱議。近年來林薇投入月經平權與性別平等倡議，是該領域的重要推手。近日因一樁國際事件，讓她再度受到關注。

《我們六個》大哥本尊林作賢正是林薇父親。（翻攝自臉書）

林薇在社群發文揭露，原訂受邀前往卡達參加「世界社會發展峰會」，卻在最後一刻因「國籍問題」遭聯合國取消邀請。這場睽違30年再度舉辦的峰會由聯合國主辦，邀請各國政府、國際組織與非營利團體共同發表新的全球永續發展宣言，她原代表具聯合國諮詢地位的國際組織出席，希望能將台灣公民社會的經驗帶上國際舞台，卻在開始與聯合國確認出席資料後，遭遇層層刁難。

林薇表示：「惡夢般的刁難便如潮水湧來。」與她同時提交資料的蘇格蘭代表一天就通過安全審查，而她卻被要求「更換國籍」。歷經三週協商仍無結果，最後在未獲任何通知的情況下，參與資格遭聯合國秘書處直接取消。

林薇揭露遭聯合國取消邀請，痛批「因為我是台灣人」。（翻攝自臉書）

林薇痛批：「最諷刺的是，這次峰會對於社會永續發展的願景，正是確保推動社會進步時『不遺漏掉任何人』——聯合國卻自己在籌備過程中，單純因為國籍因素而排拒台灣人的參與。」當她看到中國國家副主席韓正現身發表演說時，更直言：「我很難不相信這是為討好這個『超級大國』所做出的政治打壓。」

她指出，台灣在國際場合中被靜音、被缺席並非新鮮事，但中國在國際組織中全面壓縮台灣公民社會參與空間，是近年愈發嚴重的現象。林薇強調：「這世界上，不會有人比我們更在乎台灣。」呼籲公民社會持續用創意與行動突破封鎖，讓世界真正聽見台灣的聲音。

