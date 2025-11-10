11月10～16日財神爺點點名 3星座快接財富密碼

財神爺點點名，3星座快接財富密碼。（資料照，記者佟振國攝）



〔娛樂頻道／綜合報導〕財神爺來發錢啦！11月10～16日有3個星座財運爆發，不但正財財源滾滾來，就連偏財也好運擋不住，快跟著《自由時報》娛樂頻道往下看，你上榜了嗎？

❤水瓶座

本週水瓶座靠腦袋賺錢，可說進入創意大爆發期間。本週水瓶座可能會遇到設計被採用、文章爆紅因此獲得高額收入。把自媒體、電商、設計當副業的人，本週財運大爆發，副業收入可能超過主業。不過不要因為財庫大開沖昏頭，賺到錢要能守得住才行。

水瓶座本週投資運氣絕佳，買什麼漲什麼，股票、基金、虛擬貨幣都有機會賺錢，不妨大膽來一波大的，有很大機率能賺到錢。有些水瓶座本週化身成彩券幸運兒，有機會中獎。如果本週有人上門想找你一起投資合作，可以認真考慮一下。

❤射手座

射手最本週財運主要來自貴人相助，這期間可能有人會主動把賺錢的機會介紹給你，也可能有人被更高薪的工作挖角。本週如果拿到獎金，數字會比你自己想像的高出許多，部分射手座也有可能被老闆加薪，薪水直接up up。

射手座本週偏財也頗旺，生活中會有意外之財，可能中獎、收到退款、欠債很久的人把錢還給射手座，這些錢都在射手座的意料之外。本週射手座的投資眼光也特別準確，準備投資的人可以大展身手。

❤雙魚座

雙魚座準備換個錢包吧，財運爆炸的你，正、偏財都很旺，工作收入增加，有機會拿到獎金；偏財手氣好，買點彩券、參加抽獎都有機會獲得驚喜。財源滾滾的時候，別忘了好趁機收割一波，部分雙魚座或許可以接到一些高薪的案子，或者先前進行的案子讓客戶非常滿意，雙手奉上酬金。

本週雙魚座會有各種意外進帳，另外也有可能收到大額禮金或贈與，如果是進行創作的雙魚座，作品本週會大放光彩，名利雙收。

