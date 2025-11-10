自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

11月10～16日財神爺點點名 3星座快接財富密碼

11月10～16日財神爺點點名 3星座快接財富密碼財神爺點點名，3星座快接財富密碼。（資料照，記者佟振國攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕財神爺來發錢啦！11月10～16日有3個星座財運爆發，不但正財財源滾滾來，就連偏財也好運擋不住，快跟著《自由時報》娛樂頻道往下看，你上榜了嗎？

❤水瓶座

本週水瓶座靠腦袋賺錢，可說進入創意大爆發期間。本週水瓶座可能會遇到設計被採用、文章爆紅因此獲得高額收入。把自媒體、電商、設計當副業的人，本週財運大爆發，副業收入可能超過主業。不過不要因為財庫大開沖昏頭，賺到錢要能守得住才行。

水瓶座本週投資運氣絕佳，買什麼漲什麼，股票、基金、虛擬貨幣都有機會賺錢，不妨大膽來一波大的，有很大機率能賺到錢。有些水瓶座本週化身成彩券幸運兒，有機會中獎。如果本週有人上門想找你一起投資合作，可以認真考慮一下。

❤射手座

射手最本週財運主要來自貴人相助，這期間可能有人會主動把賺錢的機會介紹給你，也可能有人被更高薪的工作挖角。本週如果拿到獎金，數字會比你自己想像的高出許多，部分射手座也有可能被老闆加薪，薪水直接up up。

射手座本週偏財也頗旺，生活中會有意外之財，可能中獎、收到退款、欠債很久的人把錢還給射手座，這些錢都在射手座的意料之外。本週射手座的投資眼光也特別準確，準備投資的人可以大展身手。

❤雙魚座

雙魚座準備換個錢包吧，財運爆炸的你，正、偏財都很旺，工作收入增加，有機會拿到獎金；偏財手氣好，買點彩券、參加抽獎都有機會獲得驚喜。財源滾滾的時候，別忘了好趁機收割一波，部分雙魚座或許可以接到一些高薪的案子，或者先前進行的案子讓客戶非常滿意，雙手奉上酬金。

本週雙魚座會有各種意外進帳，另外也有可能收到大額禮金或贈與，如果是進行創作的雙魚座，作品本週會大放光彩，名利雙收。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中