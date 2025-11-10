蕭煌奇喜訊曝光12月辦「婚禮」！「逗陣的」被起底已認識30年

蕭煌奇將領軍全方位樂團回歸開唱。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」蕭煌奇再出暖舉，宣布將於12月17日在Legacy TERA舉辦「逗陣的 全方位樂團30年演唱會」，與啟明學校時期的好夥伴們組成的「全方位樂團」再度合體，團員笑喊「要來聽我們講垃圾話」。

全方位樂團許宗榮（左起）、周建宇、王俊傑、蕭煌奇、李斯勇（阿勇）、張林峰（庫洛）、郭謙成（老郭）。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

這支成軍三十年的傳奇樂團，誕生於啟明學校的音樂教室裡。主唱蕭煌奇說：「話不多說，12月17號星期三，我和我逗陣的全方位樂團成軍30年演唱會即將開唱，你們要來嗎？」一句貼文引爆網友熱議，

請繼續往下閱讀...

團員郭謙成則感性又搞笑稱：「這些年來我們分分合合、吵吵鬧鬧，還能逗陣一起（辦）三十週年演唱會，歡迎你們逗陣來聽我們卡唬爛、講垃圾話。」

全方位樂團許宗榮（左起）、周建宇、王俊傑、李斯勇（阿勇）、張林峰（庫洛）、蕭煌奇、郭謙成（老郭）。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

鋼琴詩人王俊傑更是以長文真情告白：「這群人知道你從小到大的所有好事壞事、大小事，連你有幾根鼻毛都知道。只要聚在一起，就會瞬間失去中年男子的風範，立馬變成一群可怕的中二生。」他笑說這次合體不只是演唱會，更像是一場友情婚禮：「別人是辦桌，我們是辦演唱會；別人收紅包，我們收門票。」

王俊傑更強調：「這次蕭煌奇和我都不是主角，台上的每一位大叔才是主角。」門票將於11月17日中午12點起在寬宏售票系統開賣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法