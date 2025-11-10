王瞳為愛狂奔火車站 3年戀情首度揭密

蔡允潔（左起）、王瞳、宮美樂搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕王瞳、宮美樂今（10日）現身林口國家檔案館，一口氣玩遍AI、VR到沉浸式劇場的各種互動設施，忙於拍八點檔的兩人直呼：「超舒壓療癒！」王瞳近期在八點檔《好運來》戲份吃重，還被劇中反派暗中監視，她笑說踏進展館就像按下「refresh鍵」，能暫時從高壓日常抽離。

王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

一走進「5G沉浸式劇場」，王瞳被震撼到起雞皮疙瘩：「展覽不只是漂亮，而是有故事、有情感的。」雖然視力不好看不清細節，她仍大讚震撼度滿分。展區談到台灣健保歷史，她又自嘲是「健保卡從蓋章改成IC卡那一代」，並分享自己不太會說台語的原因，是因為小時候訓導處牆上貼著「請說國語」，讓現場笑成一片。

請繼續往下閱讀...

這趟展覽也意外喚起王瞳的家族記憶。研究員提到「電影產業史」時，她瞬間紅著眼眶說：「我阿公以前是畫電影海報的。」家裡還留著手寫大字的作品，只是不知如何保存。研究員立刻回應館內能協助修護，讓她驚喜直喊原來家族記憶也有機會成為國家檔案。

王瞳（中）與閨密宮美樂（右）、琳賽（左）於國家檔案館塗鴉畫畫。（民視提供）

以火車視角呈現台灣歷史的展區更讓她共鳴滿滿。她回憶以前放學最常約朋友在火車站附近活動，因為那裡永遠是最熱鬧的地方。讀五專時，她已經出道，當時在淡江大學的男友常搭火車南下找她，她就騎車到火車站接他。那段戀情維持三年，最後因拍戲忙、聚少離多，加上對方與共同朋友變得「更親近」，兩人便和平分手。

宮美樂則化身文青女孩，一路從「時光列車」坐到「元宇宙區」，玩得不亦樂乎。她平常就是熱愛看展的人，也會研究戲劇中的色彩與鏡頭語言，這次展覽完全滿足她的藝術魂。兩人在「AI美式穿衣鏡」前更玩起變裝秀，一秒換上50、60年代的復古造型，笑聲不斷。

王瞳、宮美樂、琳賽搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

王瞳大讚展館對大人小孩都很友善，「互動裝置高度剛剛好，小朋友可以玩，大人可以拍照、喝咖啡、逛文創」，還笑說：「這裡真的太美，網紅來也不會流汗！」她也透露自己跟宮美樂常一起看展，越走越文青，「走進這裡就像歷史課本被活化，比看課本有趣多了。我本身就是一個歷史」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法