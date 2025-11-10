自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王瞳為愛狂奔火車站 3年戀情首度揭密

蔡允潔（左起）、王瞳、宮美樂搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）蔡允潔（左起）、王瞳、宮美樂搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕王瞳、宮美樂今（10日）現身林口國家檔案館，一口氣玩遍AI、VR到沉浸式劇場的各種互動設施，忙於拍八點檔的兩人直呼：「超舒壓療癒！」王瞳近期在八點檔《好運來》戲份吃重，還被劇中反派暗中監視，她笑說踏進展館就像按下「refresh鍵」，能暫時從高壓日常抽離。

王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

一走進「5G沉浸式劇場」，王瞳被震撼到起雞皮疙瘩：「展覽不只是漂亮，而是有故事、有情感的。」雖然視力不好看不清細節，她仍大讚震撼度滿分。展區談到台灣健保歷史，她又自嘲是「健保卡從蓋章改成IC卡那一代」，並分享自己不太會說台語的原因，是因為小時候訓導處牆上貼著「請說國語」，讓現場笑成一片。

這趟展覽也意外喚起王瞳的家族記憶。研究員提到「電影產業史」時，她瞬間紅著眼眶說：「我阿公以前是畫電影海報的。」家裡還留著手寫大字的作品，只是不知如何保存。研究員立刻回應館內能協助修護，讓她驚喜直喊原來家族記憶也有機會成為國家檔案。

王瞳（中）與閨密宮美樂（右）、琳賽（左）於國家檔案館塗鴉畫畫。（民視提供）王瞳（中）與閨密宮美樂（右）、琳賽（左）於國家檔案館塗鴉畫畫。（民視提供）

以火車視角呈現台灣歷史的展區更讓她共鳴滿滿。她回憶以前放學最常約朋友在火車站附近活動，因為那裡永遠是最熱鬧的地方。讀五專時，她已經出道，當時在淡江大學的男友常搭火車南下找她，她就騎車到火車站接他。那段戀情維持三年，最後因拍戲忙、聚少離多，加上對方與共同朋友變得「更親近」，兩人便和平分手。

宮美樂則化身文青女孩，一路從「時光列車」坐到「元宇宙區」，玩得不亦樂乎。她平常就是熱愛看展的人，也會研究戲劇中的色彩與鏡頭語言，這次展覽完全滿足她的藝術魂。兩人在「AI美式穿衣鏡」前更玩起變裝秀，一秒換上50、60年代的復古造型，笑聲不斷。

王瞳、宮美樂、琳賽搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）王瞳、宮美樂、琳賽搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

王瞳大讚展館對大人小孩都很友善，「互動裝置高度剛剛好，小朋友可以玩，大人可以拍照、喝咖啡、逛文創」，還笑說：「這裡真的太美，網紅來也不會流汗！」她也透露自己跟宮美樂常一起看展，越走越文青，「走進這裡就像歷史課本被活化，比看課本有趣多了。我本身就是一個歷史」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中