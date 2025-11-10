蔡祥自嘲「寶島亂源」褲裝登台 台步帥到角色附身

《寶島西米樂》演員群參加大稻埕秋穫季走秀活動。（台視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕尹昭德、黃瑄、盧彥澤、何宜珊、蔡祥、陳玹宇、王盈凱、陳文山、黃婕菲、蔡宜君、馬國賢及陳婉婷主演的台視八點檔《寶島西米樂 傳承》，日前受邀參加「2025大稻埕秋穫季」，一行人穿上復古西裝與洋裝走上伸展台，宛如穿越回60年代。

王盈凱參加「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

陳玹宇參加「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

黃瑄參加「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

尹昭德參加「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

尹昭德說：「能從電視裡走出來直接面對觀眾，很新鮮。」黃瑄表示：「來到大稻埕特別有意義，這裡的建築和氣氛就像回到劇中時代。」馬國賢與陳婉婷笑稱：「踏到迪化街，就覺得整條街是我們的。」飾演「街長」的陳文山則打趣：「我不緊張，大家看到我走秀才比較緊張吧！」

陳婉婷（左）、馬國賢在《寶島西米樂 傳承》經營布莊，來到大稻埕像回家。（台視提供）

王盈凱（左）、陳玹宇帥氣登「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

盧彥澤參加「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

何宜珊參加「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

蔡祥參加「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

近期劇情因蔡祥的角色更添波折，她自嘲：「我是寶島亂源！今天穿褲裝就是呼應角色脫韁的個性。」何宜珊則以俐落西裝亮相：「劇中我一直想當西裝師傅，是帶著這份心情走台步。」演員們也直呼能與觀眾面對面、感受熱情，是難得的經驗。盧彥澤與何宜珊即將在劇中上演浪漫求婚橋段，兩人甜蜜情緒延伸到活動現場，合體比愛心笑得燦爛。盧彥澤說：「接下來的戲我演得很過癮，大家可以期待。」

尹昭德（中）預告《寶島西米樂 傳承》劇情將有重大轉折，黃瑄（左）聽了鼻酸，右為蔡祥。（台視提供）

另一方面，尹昭德飾演的「梅樹師」身體每況愈下，劇情走向催淚。黃瑄光是想到後續發展就眼眶紅：「看到你就想哭。」尹昭德說：「梅樹師會在傳承與尊重徒弟之間做出艱難決定，但他仍堅持原則，請大家一定要收看。」活動最後，邀請大稻埕創意街區發展協會范樓達與演員對談，分享布料產業歷史，讓粉絲看見《寶島西米樂》背後的工藝精神。

何宜珊（左）和盧彥澤在《寶島西米樂 傳承》感情甜蜜，在舞台上也大方放送甜蜜氛圍。（台視提供）

蔡宜君（左起）、陳文山、黃婕菲參加「2025大稻埕秋穫季」。（台視提供）

《寶島西米樂 傳承》每週一至五晚間8點於台視首播，9點重播，10點於LINE TV上架最新集數。

