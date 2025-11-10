被蘇打綠阿龔爆料亂入天團！韋禮安化身「韋鳥」飛進《月光動物園》

《月光動物園》音樂會首站於上週末開演。（緒風提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿龔」龔鈺祺《月光動物園》音樂會首站於上週末開演，除了阿龔的三隻愛犬化為螢光寵物，也讓陸海空二十多種動物北極熊、海豹、長頸鹿等在綠色草皮舞台現跡，最驚喜的動物到訪者則是嘉賓「韋鳥」韋禮安特地飛來共演，與阿龔攜手帶來三首弦樂改編歌曲。

韋禮安、阿龔攜手帶來三首弦樂改編歌曲。（緒風提供）

阿龔創作的蘇打綠新歌《Let’s Dream About Love》前奏一響，韋禮安就在繽紛燈光裡帥氣登場，全場立刻沸騰。唱畢阿龔打趣：「聽說你最近很常亂入天團」，韋禮安也幽默秒接：「希望沒有添亂！」

韋禮安飛進《月光動物園》首站。（緒風提供）

韋禮安接著表示要帶來兩首和阿龔合作、自己很久沒唱過的作品，隨即演出《不需要知道》、《沈船》的鋼琴弦樂限定版本，配上舞台呼應「韋鳥」的光影意象，讓現場觀眾如癡如醉。演後他在社群分享開心受邀，還自嘲被觀眾誤認成「偽青峰＋偽家凱」，讓蘇打綠團員意外以另一種可愛的方式在現場「團聚」。

阿龔與韋禮安、指揮兼薩克斯風Bernd。（緒風提供）

《月光動物園》音樂會以四個樂章展開：月光、銀河、深夜與拂曉，把阿龔不同時期的作品串成一段在夜色中前行的旅程。開場曲《The Moonlight Zoo》以磅礴的鋼琴搭配弦樂五重奏，《冬 未了》就與蘇打綠結下十年情誼的Bernd也在這首作品中擔任指揮，並親自吹起薩克斯風，用交響樂的氣勢替整座動物園正式開門。

四個樂章的串場引言出自作家王小苗之手，當旁白聲說出「在你的琴聲裡，我做了好多夢」、「我知道你最愛的就是音樂」、「我滿懷期待地祈禱著等待著再次見面的那一天」時，全場觀眾的心都被擊中。這段逼哭所有人的童聲幕後其實更可愛：錄音指導是蘇打綠鼓手小威，真正配音的主角則是他兒子小Moon，一句一句由爸爸帶進情緒完成，節目導演馨儀當天也全程在場掌握演出節奏，再度引發大家一致感嘆：「蘇打綠的家族感真的暖到滿格。」

