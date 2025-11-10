AV女優娃娃認了「約砲黃明志」 指：他準備快樂水

台灣最強女優「娃娃」翁雨澄認了曾跟黃明志約砲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣最強AV女優「娃娃」翁雨澄近日自曝曾被黃明志邀約參加「神秘之旅」，還嘗試不明物品。沉寂多日之後，娃娃今（10）日再度發聲，坦承與黃明志之間的性伴侶關係，且指出黃明志還準備了「快樂水」讓她服用。

黃明志約砲還準備了「快樂水」。（翻攝自臉書）

娃娃表示2019年因為拍攝MV認識了黃明志，日前她公開了兩人約砲的對話訊息，根據《中國時報》報導，娃娃透露今年3月飛到馬來西亞與黃明志見面，並於飯店發生性關係，黃明志給她引用一種稱為「快樂水」的飲品，沒想到喝了之後出現3天無法睡覺、食慾下降等副作用。娃娃也戳破黃明志的「交往15年女友」其實只是煙霧彈。黃明志表示自己單身，娃娃則認為雙方都無交對象才和她約砲。

台灣最強女優娃娃表示黃明志告訴她自己單身。（翻攝自臉書）

先前曝光的對話截圖中不難看見黃明志一再表示想與娃娃見面，還邀請她到指定房間，娃娃也回覆曖昧訊息，更傳了多張性感照片。

