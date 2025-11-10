自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

羅志祥睽違10年出書！曝人生低潮心聲

羅志祥睽違10年再出書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》。（時報出版提供）羅志祥睽違10年再出書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》。（時報出版提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕出道滿30年的羅志祥近來動作頻頻，不僅推出台語新歌《做伙》，還暌違十多年出版新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》。重返文字世界的他，卸下偶像包袱，真誠回望過去起伏，談人生、談親情，也談那些沒被掌聲看見的孤單時刻。

羅志祥的新歌《做伙》找來導演馬志翔與男團FEniX成員陳峻廷一同演出MV，三人化身為城市中默默打拼的平凡勞動者。他表示這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊那些每天努力卻不被看見的人。

羅志祥在新書中寫下母親病痛、毛孩陪伴與人生轉折的真實故事。（時報出版提供）羅志祥在新書中寫下母親病痛、毛孩陪伴與人生轉折的真實故事。（時報出版提供）

至於新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，則收錄16篇他親筆撰寫的文字，坦率剖析低潮與重生。書中不談成功學，也不粉飾過去，反而用幽默語氣寫下關於後悔、母親病痛與毛孩陪伴的真實心境。羅志祥說，這本書是「給自己的一次誠實練習」，也是送給那些「還想讓故事繼續的人」。《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》將於11月18日正式上市，搭配限量寫真小卡與心情筆記本。

羅志祥新書附贈寫真小卡五張。（時報出版提供）羅志祥新書附贈寫真小卡五張。（時報出版提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中