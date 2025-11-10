羅志祥睽違10年出書！曝人生低潮心聲

羅志祥睽違10年再出書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》。（時報出版提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕出道滿30年的羅志祥近來動作頻頻，不僅推出台語新歌《做伙》，還暌違十多年出版新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》。重返文字世界的他，卸下偶像包袱，真誠回望過去起伏，談人生、談親情，也談那些沒被掌聲看見的孤單時刻。

羅志祥的新歌《做伙》找來導演馬志翔與男團FEniX成員陳峻廷一同演出MV，三人化身為城市中默默打拼的平凡勞動者。他表示這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊那些每天努力卻不被看見的人。

羅志祥在新書中寫下母親病痛、毛孩陪伴與人生轉折的真實故事。（時報出版提供）

至於新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，則收錄16篇他親筆撰寫的文字，坦率剖析低潮與重生。書中不談成功學，也不粉飾過去，反而用幽默語氣寫下關於後悔、母親病痛與毛孩陪伴的真實心境。羅志祥說，這本書是「給自己的一次誠實練習」，也是送給那些「還想讓故事繼續的人」。《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》將於11月18日正式上市，搭配限量寫真小卡與心情筆記本。

羅志祥新書附贈寫真小卡五張。（時報出版提供）

