娛樂 最新消息

王瞳半年同居人曝光 爆他GG很大包不住「直接外露」

王瞳（右起）、宮美樂搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）王瞳（右起）、宮美樂搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕王瞳、宮美樂今（10日）現身林口國家檔案館，搶先體驗館內多項互動設施。兩人因合作八點檔建立好交情，4月起還一起租房當室友，談起家裡唯一的男性、愛犬「哈嚕」，宮美樂爆料，牠的生殖器很大，讓王瞳笑到噴淚，直喊：「我們平常到底在聊什麼啦！」

王瞳（右）搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）王瞳（右）搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

王瞳早早就出道，沒住過學校宿舍，這次與宮美樂同居，笑說：「她是我第一個非男友的室友。」她們還會一起分析劇本、討論造型，一邊裸體一邊聊天也完全習慣，至於有無帶異性回家？兩人一致搖頭，王瞳表示目前家裡唯一的男性就是毛孩「哈嚕」：「美樂還說哈嚕的GG很大，因為牠尿布沒包好，GG外露了。」

宮美樂提到，有次她幫哈嚕包尿布，過沒多久就聽到王瞳大喊：「怎麼尿出來了？妳是不是沒包好？」她仔細一看才發現，尿布包在毛孩的肚子，沒包到生殖器，「哈嚕的小GG全部露在外面，牠是一隻小小狗，以牠的體型來說，GG尺寸算滿大的」。

王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

除了哈嚕，兩人其實零異性干擾，王瞳坦言：「目前我唯一的男性就是哈嚕。」宮美樂則淡定表示短期內「不會有帶異性回家的困擾」，兩人把生活過到像結婚十年，放假窩沙發滑手機、一起討論劇本，王瞳則稱身邊沒有追求者，感情狀態「很空」。

