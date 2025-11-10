自由電子報
娛樂 最新消息

MAMAMOO玟星又來台灣了！頌樂驚喜劇透：有好消息

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團MAMAMOO成員頌樂跟玟星昨天（9日）以小分隊身分，現身2025 ITF台北國際旅展，聊起自己的旅行風格，頌樂表示不管是照計畫緊湊地玩，或者是漫無目的什麼都不做，她都很喜歡。玟星最近則鍾愛悠閒的旅行，主要是隨著感覺走而非照著計劃，她說「在當地咖啡廳坐著、或者散步時偶然遇見的風景，反而更能激發靈感」。

MAMAMOO玟星（左）、頌樂在旅展同台。（FU Entertainment、DJB提供）MAMAMOO玟星（左）、頌樂在旅展同台。（FU Entertainment、DJB提供）

MAMAMOO宣布成為eSIM品牌代言人，現場釋出代言概念短片，全新的影像視覺來自台灣團隊，為此特別飛往韓國拍攝，頌樂和玟星大讚台灣團隊很親切，拍攝過程相當開心，頌樂在拍攝過程相當自在，「整個團隊拍得非常細心又專業，我們也很信任品牌及攝影團隊，所以就很放心的配合。」玟星也說感覺相當新鮮，「現場氛圍明亮又用心，大家在很多小地方都把我們照顧得很好，真的很感謝，拍攝過程都很開心。」

談起接下來的演藝事業規劃，頌樂透露想嘗試清爽的搖滾風或深情的抒情歌，笑說「應該很快會有好機會吧？」玟星則不想受到曲風的限制，想試試看更貼近觀眾的演出形式。

MAMAMOO的頌樂（右）想去大峽谷、玟星嚮往北歐。（FU Entertainment、DJB提供）MAMAMOO的頌樂（右）想去大峽谷、玟星嚮往北歐。（FU Entertainment、DJB提供）

這次來到ITF台北國際旅展，不免俗地會被問到想去哪裡旅行？頌樂透露很多人都推薦她去美國大峽谷，「我也很好奇站在那種壯闊的自然景觀前會是什麼感覺，一定很震撼」。玟星則是想去北歐，希望那裡的自然風景，可以帶給她音樂創作上的靈感。

