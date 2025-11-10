女偶像嫁入歌舞伎名門 結婚記者會和服「是婆婆的」超慎重

31歲前乃木坂46成員能條愛未（右）宣布與29歲歌舞伎演員中村橋之助結婚。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕31歲前乃木坂46成員能條愛未宣布與29歲歌舞伎演員中村橋之助結婚，能條愛未大中村橋之助2歲，這段姐弟戀修成正果，不但驚動演藝圈，同時也是歌舞伎圈子的盛事。兩人今（10）日在東京舉行結婚記者會，最令人驚訝的是能條愛未身上穿的粉紅色和服，正是當年婆婆結婚記者會上穿過的同一件和服，別具意義。

29歲的中村橋之助是四代目中村橋之助，也跨界演出舞台劇、電視劇、電影。（翻攝自X）

中村橋之助是四代目中村橋之助，爸爸是曾演出大河劇《毛利元就》目前襲名八代目中村芝翫，屋號是成駒屋；媽媽三田寬子過去也是人氣偶像。中村橋之助繼承家業成為歌舞伎演員，也跨界演出舞台劇、電視劇、電影。

請繼續往下閱讀...

能條愛未展示老公努力很久才買給她的鑽戒。（翻攝自X）

中村橋之助與能條愛未於2021年合作音樂劇《波之一族》，因此擦出愛火，當時中村橋之助直接向能條愛未示愛，並表示：「我喜歡妳，希望妳能跟我交往」。兩人談了4年戀愛後，今年7月中村橋之助在美國夏威夷向能條愛未求婚，當時中村橋之助刻意選擇海景餐廳單膝下跪，手捧0.7克拉的鑽戒，每每思及求婚過程，中村橋之助還是忍不住害羞笑：「我可是努力很久才買下來的」。

能條愛未（右）與老公中村橋之助在結婚記者會相視47次。（翻攝自X）

能條愛未穿著的粉紅色和服別具意義，這套搭配金色腰帶的和服，正是準婆婆三田寬子當年舉行結婚記者會時所穿的和服。能條愛未說：「覺得非常緊張，全身都被責任感包圍。這件和服彷彿蘊藏著婆婆的力量，我感到非常開心」。小倆口感情甜蜜蜜，整場記者會上不斷四目相對，有日本媒體計算，兩人對視多達47次，簡直甜到化不開。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法