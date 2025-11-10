自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）三上悠亞爆片酬9位數！昔引退原因：不想被市場淘汰

日本前AV女優三上悠亞成功轉型，正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（翻攝自IG）日本前AV女優三上悠亞成功轉型，正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕日本性感女神三上悠亞今（10日）確定加盟職籃隊伍福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，將於本季接下來的六場主場例行賽登場應援。她開心表示：「非常期待再次與台灣球迷見面！去年在主場感受到滿滿的熱情，這次我會全力展現最熱情的應援能量，和大家一起為夢想家加油！」甜美形象搭配青春舞姿，勢必成為球場最亮眼焦點。

三上悠亞早於2023年3月宣布將於同年8月16日、30歲生日當天正式從AV界引退，結束長達八年的女優生涯。她坦言產業競爭激烈，一旦不賣座就會被淘汰，因此選擇在高峰期上岸，轉型發展YouTube、TikTok與自創時尚品牌，開闢新舞台。

2023年三上悠亞以30歲生日為界宣布引退。（翻攝自IG）2023年三上悠亞以30歲生日為界宣布引退。（翻攝自IG）

回顧她在AV界的全盛時期，台灣AV達人「一劍浣春秋」曾透露，曾親自洽談合作卻被開出「天價片酬」，金額高出預算七、八倍之多，形容那數字足以在東京世田谷區買一間二手豪宅，約1億日圓（折合新台幣約2000萬元），堪稱業界無人能敵的「天花板級身價」。如今三上悠亞成功轉型，將以嶄新姿態征服球場，再度掀起粉絲追隨熱潮。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中