（影）三上悠亞爆片酬9位數！昔引退原因：不想被市場淘汰

日本前AV女優三上悠亞成功轉型，正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕日本性感女神三上悠亞今（10日）確定加盟職籃隊伍福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，將於本季接下來的六場主場例行賽登場應援。她開心表示：「非常期待再次與台灣球迷見面！去年在主場感受到滿滿的熱情，這次我會全力展現最熱情的應援能量，和大家一起為夢想家加油！」甜美形象搭配青春舞姿，勢必成為球場最亮眼焦點。

三上悠亞早於2023年3月宣布將於同年8月16日、30歲生日當天正式從AV界引退，結束長達八年的女優生涯。她坦言產業競爭激烈，一旦不賣座就會被淘汰，因此選擇在高峰期上岸，轉型發展YouTube、TikTok與自創時尚品牌，開闢新舞台。

請繼續往下閱讀...

2023年三上悠亞以30歲生日為界宣布引退。（翻攝自IG）

回顧她在AV界的全盛時期，台灣AV達人「一劍浣春秋」曾透露，曾親自洽談合作卻被開出「天價片酬」，金額高出預算七、八倍之多，形容那數字足以在東京世田谷區買一間二手豪宅，約1億日圓（折合新台幣約2000萬元），堪稱業界無人能敵的「天花板級身價」。如今三上悠亞成功轉型，將以嶄新姿態征服球場，再度掀起粉絲追隨熱潮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法