娛樂 最新消息

王瞳認了「同居新歡」半年 在家全裸不穿內褲...私密處照險外流

蔡允潔（左起）、王瞳、宮美樂搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）蔡允潔（左起）、王瞳、宮美樂搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕王瞳、宮美樂因合作八點檔變成超級好友，還成為同居室友，兩人今（10日）現身林口國家檔案館，搶先體驗館內多項互動設施。談起半年的同居生活，王瞳爆料兩人在家不愛穿衣服，「回家第一件事就是脫光光，內衣褲都不用」，有次差點誤傳宮美樂的裸照給朋友。

王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）王瞳搶先體驗國家檔案館內多項互動設施。（民視提供）

宮美樂分享，家裡有大片落地窗，有次王瞳要傳自拍照感謝朋友送吸塵器，「她不只拍了吸塵器，落地窗還反射出一個『膚色生物』，是我沒穿衣服的模樣」，還好她及時發現，否則就尷尬了，王瞳崩潰笑喊：「是她的全裸，而且她的姿勢太自在了，那已經不是私密照，是私密處照。我們兩人的手機絕對不能掉，如果掉了的話，新聞大概能寫三年吧！」

王瞳、宮美樂現身林口國家檔案館，搶先體驗館內多項互動設施。（民視提供）王瞳、宮美樂現身林口國家檔案館，搶先體驗館內多項互動設施。（民視提供）

宮美樂爆料，兩人剛開始同住時還算「客氣」，直到某天她打開房門，看到一個「裸體走去廁所還不關門」的人影。王瞳回憶：「她嚇到，但我就問她『可以嗎？』她說可以，衣服就越穿越少。」且兩人上廁所也不會關門，「因為家裡的廁所沒有窗戶，需要通風」，她笑到流淚：「我們今天不是講檔案館嗎？怎麼變成我們的私密檔案。」

