MARZ23宣布跨年帶來新歌首唱 TRASH金曲後再登麗寶舞台

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025年只剩最後50天，由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」今正式公布首波超強卡司，宇宙人、美秀集團、MARZ23三大人氣樂團將接力登場，為中台灣跨年夜掀起最強音浪。

MARZ23預告新單曲跨年夜首唱。（三立提供）

其中，金曲最佳樂團MARZ23剛於六月率「TRASH」拿下金曲獎，他感性表示：「拚命了這麼多年，算是給自己一個滿意的成績單。希望新的一年能多陪家人，也讓自己充電創作。」他即將於11月22日舉辦「不簡單的演唱會」，忙完小巨蛋後，將全心投入跨年演出，並預告將在麗寶舞台帶來全新單曲首唱。

宇宙人宣布加盟「2026包你發 麗寶跨年演唱會」。（三立提供）

而宇宙人小巨蛋演唱會將於12月20日登場，距離跨年僅隔11天，團員透露會在麗寶跨年現場推出「濃縮精華版」，讓歌迷彷彿重返小巨蛋。團長阿奎分享：「2025最難忘的是女兒出生，還有首次在日本錄音。」方Q笑說：「因為宣傳演唱會吃了太多麻辣鍋，現在變超能吃辣！」展望2026年，宇宙人異口同聲：「希望新專輯順利發行，也能繼續開唱與歌迷相見！」

美秀集團連兩年登台，壓軸陪粉絲嗨唱迎新年。（三立提供）

連續兩年登上麗寶舞台的「美秀集團」則將擔任壓軸，準備40分鐘震撼演出，「我們一定準備最嗨的表演跟大家一起倒數，用最酷方式迎接2026！」他們回顧2025入圍金曲獎最佳樂團與年度歌曲，並預告明年10週年將推出新作品與驚喜演唱會。

麗寶跨年演唱會邁入第十年，每年吸引超過十萬名遊客湧入麗寶渡假區。現場除音樂盛典，還能盡享麗寶OUTLET MALL購物、美食與摩天輪煙火秀。

