娛樂 最新消息

絕美玉女唱最好！《流言》不輕易找別人唱秘辛曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕資深音樂人林隆璇近日以電視劇《接住流星的人》主題曲製作人身份接受訪問，訪談中，他提及已逝的編曲大師屠穎，並回憶兩人曾合作的經典名曲《流言》。這首橫跨三十年仍被傳唱的作品，對他而言，是音樂也是人生。

林隆璇揭《流言》誕生秘辛。（北投映像電影提供）林隆璇揭《流言》誕生秘辛。（北投映像電影提供）

林隆璇透露，當年創作《流言》時，正準備趕搭飛機，手邊僅剩「最後10分鐘」可以動筆。就在接送車即將抵達之際，旋律與段落卻像被打開了「天線」般自然湧現，一氣呵成，「那時沒有手機錄音，也來不及做 Demo，我只能手寫譜，然後用傳真寄給製作人。」

而這份看似簡單的手稿，後續在已故製作人楊明煌操刀與屠穎的細膩編曲下，打造跨世代傳唱、至今仍在 KTV 榜上名列前茅。

林隆璇揭《流言》誕生秘辛。（北投映像電影提供）林隆璇揭《流言》誕生秘辛。（北投映像電影提供）

談起屠穎，林隆璇分享「他是非常靠譜的人，情緒穩定、音樂性又高。和他合作會讓人感到安心。」在華語音樂工業追求高效率、快節奏的環境裡，能保持冷靜並把作品做到最好，是極為不易的特質。

近年「回憶殺」演唱會風潮興起，不少歌迷期待林隆璇能開個人專場。不過他坦言，目前因擔任台南應用科技大學老師，全心投入教學與培育新生代，因此演唱會計畫暫時放下。

即便如此，在一般商演舞台上，他仍會親自彈唱由他創作、深植人心的多首金曲。包括那英《白天不懂夜的黑》、李聖傑《你那麼愛他》、張學友《慢慢》等，然而，《流言》卻幾乎不在他的現場曲目中出現。

林隆璇揭《流言》誕生秘辛。（北投映像電影提供）林隆璇揭《流言》誕生秘辛。（北投映像電影提供）

林隆璇說：「《流言》是一首男女對唱，流言還是周慧敏唱最好，所以這也是我不輕易找別人唱的原因。如果臨時找人一起唱，萬一駕馭不好，反而會破壞觀眾心中最美的記憶。」

如今重心轉向教育的林隆璇，更感受到身為前輩的使命。「我們這一代的責任，是把舞台準備好，讓年輕人站上去。」他期盼下一個世代的音樂人能「自重且獨立」，在機會來臨時，有能力接得住，也能站得穩。

