KAI、世勳對3歲萌娃「親嘴吃腳」韓網炸鍋砲轟：很噁心

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團EXO成員KAI、世勳近來參與綜藝《Call Me Baby》，兩位男團偶像和3歲國民萌娃Yijin互動玩耍，不料卻被網友抓出某些舉動「看了很噁心」，引發韓網熱議。

世勳（左）和KAI（右）近來參與綜藝《Call Me Baby》，和3歲的Yijin互動玩耍。（翻攝自X）

影片中，KAI主動要求索吻，Yijin便親了KAI和世勳的嘴唇，現場還有人表示這是Yijin第一次這樣做，讓兩位成員既驚訝又開心，只是該片段被上傳到網路後，引來評價兩極。

部分粉絲認為這個互動相當可愛，但也有許多人批評這樣的行為「令人不適」、「噁心」，認為KAI不該親小孩的嘴唇，也質疑家長為何沒有當場制止，也有留言指出，即使KAI沒惡意，這樣的舉動仍不妥當。

世勳對著3歲的Yijin「吃腳腳」引發熱議。（翻攝自YouTube）

另外有眼尖網友發現，兩人在和Yijin互動時，世勳對著Yijin當場「吃腳腳」、「嗅小腳丫」，被指出「根本超出互動界線」、「不尊重孩童自主權」，甚至Yijin在最新一集疑似留下陰影，對idle成員薇娟產生抗拒反應，令網友十分心疼。

世勳（左）和KAI（右）在《Call Me Baby》對著Yijin又嗅又親。（翻攝自X）

