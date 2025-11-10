自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

KAI、世勳對3歲萌娃「親嘴吃腳」韓網炸鍋砲轟：很噁心

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團EXO成員KAI、世勳近來參與綜藝《Call Me Baby》，兩位男團偶像和3歲國民萌娃Yijin互動玩耍，不料卻被網友抓出某些舉動「看了很噁心」，引發韓網熱議。

世勳（左）和KAI（右）近來參與綜藝《Call Me Baby》，和3歲的Yijin互動玩耍。（翻攝自X）世勳（左）和KAI（右）近來參與綜藝《Call Me Baby》，和3歲的Yijin互動玩耍。（翻攝自X）

影片中，KAI主動要求索吻，Yijin便親了KAI和世勳的嘴唇，現場還有人表示這是Yijin第一次這樣做，讓兩位成員既驚訝又開心，只是該片段被上傳到網路後，引來評價兩極。

部分粉絲認為這個互動相當可愛，但也有許多人批評這樣的行為「令人不適」、「噁心」，認為KAI不該親小孩的嘴唇，也質疑家長為何沒有當場制止，也有留言指出，即使KAI沒惡意，這樣的舉動仍不妥當。

世勳對著3歲的Yijin「吃腳腳」引發熱議。（翻攝自YouTube）世勳對著3歲的Yijin「吃腳腳」引發熱議。（翻攝自YouTube）

另外有眼尖網友發現，兩人在和Yijin互動時，世勳對著Yijin當場「吃腳腳」、「嗅小腳丫」，被指出「根本超出互動界線」、「不尊重孩童自主權」，甚至Yijin在最新一集疑似留下陰影，對idle成員薇娟產生抗拒反應，令網友十分心疼。

世勳（左）和KAI（右）在《Call Me Baby》對著Yijin又嗅又親。（翻攝自X）世勳（左）和KAI（右）在《Call Me Baby》對著Yijin又嗅又親。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中