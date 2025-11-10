自由電子報
娛樂 最新消息

高雄跨年卡司炸裂！壓軸組合超夢幻 陳其邁激動發聲了

八三夭熱血重返高雄跨年，將以「跨後嘉賓」登場，用最炸音浪陪粉絲嗨唱迎接2026。（年代提供）八三夭熱血重返高雄跨年，將以「跨後嘉賓」登場，用最炸音浪陪粉絲嗨唱迎接2026。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今（10）日公布第二波卡司，重磅邀請超人氣Z世代天團告五人擔任壓軸嘉賓，倒數後再由搖滾天團八三夭接棒開唱，嗨翻跨年夜！市長陳其邁表示，高雄已經準備好了，夢時代跨年將成為「全台最大KTV」，邀粉絲相揪南下，跟著音樂放聲歡唱，一起迎接2026年的到來。

告五人繼今年4月在高雄國家體育場舉辦演唱會、吸引超過5萬人朝聖後，再次回到高雄開唱，勢必再掀熱潮。當時他們以500台無人機打造12分鐘視覺饗宴，刷新演唱會規模紀錄。連續兩年登上高雄跨年舞台，團員感性表示：「每年跨年演出都像是一種陪伴，期待能與哈瓜們相見，一起大聲歡唱、迎接新年！」他們透露，《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》世界巡演仍在進行，2026年將持續前往新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎、倫敦等地，用音樂與全球粉絲相連。

告五人連續兩年受邀登上高雄跨年舞台，將帶來膾炙人口的招牌金曲。（年代提供）告五人連續兩年受邀登上高雄跨年舞台，將帶來膾炙人口的招牌金曲。（年代提供）

壓軸後登場的八三夭，也與高雄有深厚淵源。今年他們不僅在高雄巨蛋舉辦周年「生日趴」，更以高雄為《沒有翅膀的人》巡演首站。這次受邀高雄跨年演出，團員直呼「意義非凡」，並笑說最期待南部觀眾的熱情與在地美食。

目前八三夭正全力籌備新專輯，作品已進入最後製作階段，預計年底前陸續推出。他們預告跨年表演將有「從未公開的驚喜橋段」，誓言用最炸裂的音浪，陪大家一起迎向2026。

「2026雄嗨趴」早前公布主持群陳漢典、阿本、木木及首次以歌手身分登場的Lulu黃路梓茵後，話題不斷，這次再加上告五人與八三夭加盟，讓高雄跨年討論度飆升。

