娛樂 最新消息

胡瓜回娘家攜手陳亞蘭、歐弟主持 華視砸8位數打造《週末最強大》

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭。《週末最強大》主視覺。（華視、緯來提供）歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭。《週末最強大》主視覺。（華視、緯來提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕全新大型綜藝節目《週末最強大》即將登場，由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲共同主持，三位不同世代強強聯手，將帶來全新綜藝震撼。節目將於12月13日起每週六晚間八點於華視首播，緯來綜合台則自12月20日起每週六晚間六點播出。節目總製作費高達八位數，場景打造華麗，企圖重現華視綜藝王國的榮耀。

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭。錄製《週末最強大》主題曲畫面。（華視、緯來提供）歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭。錄製《週末最強大》主題曲畫面。（華視、緯來提供）

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭，錄製《週末最強大》主題曲。（華視、緯來提供）歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭，錄製《週末最強大》主題曲。（華視、緯來提供）

《週末最強大》不僅節目內容多元，主題曲也精心製作。胡瓜邀來音樂新秀王建騏創作，三位主持人親自合唱，輕快旋律搭配「週末最強大、大家一起笑哈哈」等歌詞，傳達節目要帶給觀眾滿滿歡樂的精神。胡瓜稱讚主題曲非常有節目精神，陳亞蘭也笑說：「曲風年輕又有Power，大家都被洗腦」。

陳亞蘭（左起）、胡瓜。陳亞蘭和胡瓜復刻經典《包青天》。（華視、緯來提供）陳亞蘭（左起）、胡瓜。陳亞蘭和胡瓜復刻經典《包青天》。（華視、緯來提供）

標題為「真假包青天」的神秘短片引起爆炸性討論。（華視、緯來提供）標題為「真假包青天」的神秘短片引起爆炸性討論。（華視、緯來提供）

陳亞蘭透露，《週末最強大》結合歌舞、短劇與綜藝橋段，「希望讓觀眾看見最道地的台灣味節目。」節目尚未播出已引起熱烈關注，官方粉專兩支宣傳影片中，首波〈真假包青天〉突破30萬觀看，主題曲花絮也在短短三天累積10萬點閱，網友紛紛留言「懷念的胡瓜回來了」、「三位主持組合太強」。

談到合作默契，陳亞蘭表示：「我與胡瓜早年在秀場就培養革命情感，一拍即合。歐弟的表演力一流，合作起來很愉快。」歐漢聲則笑稱：「瓜哥像家人一樣，亞蘭姐氣場太強，我跟瓜哥都帥不過她！」

