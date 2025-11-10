自由電子報
娛樂 最新消息

樂天三本柱「留隊動向」掀熱議 他一句話引揣測

河智媛、廉世彬、禹洙漢現身信義區擔任壽司店一日店長。（記者王文麟攝）河智媛、廉世彬、禹洙漢現身信義區擔任壽司店一日店長。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾在中職明星賽期間以「韓食快閃攤」創下200萬元營業額的「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢，今（10日）現身台北信義區，擔任壽司店一日店長。三人親自端上海鮮丼飯，與粉絲近距離互動，現場氣氛熱鬧。

被問及明年是否續約、繼續留在樂天女孩？三人似乎完全聽不懂，一旁的翻譯也沒有幫忙翻，所以沒有特別回答，只有主持人聽到後回應：「日後會再公布，感謝外界關心。」場面略顯尷尬。雖三本柱未正面回答，但態度低調引發外界猜測是否有變動。

樂天三本柱被問留隊動向時遭阻擋，僅由主持人代答。（記者王文麟攝）樂天三本柱被問留隊動向時遭阻擋，僅由主持人代答。（記者王文麟攝）

活動上，三人也聊到私下生活話題。被問到是否曾下廚給男生吃？廉世彬笑說：「有跟爸爸一起做過飯、烘焙。」河智媛則說小時候可能有，但印象不深。談到未能參加球團封王遊行，廉世彬坦言：「有點可惜，因為行前還有活動沒辦法參加。」

對於年底節慶規劃，河智媛表示：「聖誕節在韓國很盛大，已經開始期待。」廉世彬表示新年都會跟家人團聚，是家裡傳統文化；禹洙漢則說：「如果有長假，我會安排旅遊。」

點圖放大header
點圖放大body
