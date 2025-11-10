蕭美琴歐洲演講被酸有什麼了不起 律師林智群神反擊

IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會發表演說後，並在外交部長林佳龍陪同下與參加者交流。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕副總統蕭美琴日前赴歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，締造我國外交新里程碑，民進黨發言人韓瑩指出，台灣積極拓展國際空間之際卻面臨國內扯後腿，國民黨主席鄭麗文拜共諜向國際釋放錯誤訊號，國民黨也始終不願加入IPAC、選擇迎合中國。

稍早律師林智群在臉書發聲力挺蕭美琴，他說：「蕭副總統去歐洲議會演講，有網友說才去講話有什麼了不起，有簽什麼文件再說、有建交再說。」林智群酸，依照這些人的邏輯，他們跟女生出去吃飯，聊了半天，只要沒開房間、沒去登記結婚，前面的吃飯聊天都沒意義，「他們追女生，見面都不寒暄，就直接約跑、約結婚的嗎？」

民進黨發言人韓瑩、吳崢今開記者會痛批，民進黨積極拚外交拓展國際空間，國民黨卻迎向中國、向國際釋放錯誤訊號。（記者羅沛德攝）

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「鄭麗文敵我不分，配合統戰共諜變烈士」記者會，韓瑩指出，「民進黨面向國際、國民黨迎向中國」，副總統蕭美琴與前總統蔡英文接連訪問歐洲積極向國際發聲，反觀鄭麗文卻參與祭拜共諜的活動，不僅「愧對中華民國」，更向國際傳遞錯誤訊號，凸顯台灣最大在野黨選擇「跟中國站在一起、被中國統戰」，對中華民國台灣是一大警訊。

