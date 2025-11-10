81歲大咖歌王搏命連唱3場 淚曝劉家昌當年內幕

孫情舉辦三場演唱會。（台中多媒體公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕81歲「痛苦歌王」孫情為歡慶入行60週年，11月8、9日在台中中興大學惠蓀堂連開三場個唱，完勝世界紀錄，105歲人瑞鐵粉更到場力挺，孫情感性表示：「感謝大家都來見證歷史，歌唱生涯沒有遺憾了，感謝你們豐富著我的人生」！

孫情（中）演唱會，蘇盛泉團長（左起）、廣播教父文平、文平嫂、喬幼、林暉博士、台中多媒體董事長莊子富擔任嘉賓。（台中多媒體公司提供）

「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」有來自星馬、香港、韓與美加等地的粉絲齊聚，演唱會嘉賓：廣播教父文平、蘇維拉樂團團長蘇盛泉、林暉博士，孔鏘樂團與芒果歌后喬幼等都輪番上陣精彩演出，主辦單位更招待弱勢團體欣賞。

孫情演唱中氣十足。（台中多媒體公司提供）

孫情以中、韓、日、英文與台語等五種語言熱情飆唱，演唱時全程幾乎手持麥克風，拉低到小腹飆唱，中氣十足歌聲厚實嘹亮，震撼全場，被台下粉絲讚封巨肺歌王，孫情則打趣說因為不喜歡麥克風離嘴太近，會擋住演唱的神情。

孫情105歲鐵粉力挺。（台中多媒體公司提供）

最吸睛的則是週日下午第三場，台下坐著至今仍保持金氏世界紀錄最高齡羽球選手105歲人瑞鐵粉，也來見證歷史的一刻，讓孫情直呼：「終於感覺我還是個小弟弟啦」。此外，孫情幽默的說自己也將成歷史，感謝大家用愛心、關心來聽他唱歌，感性演唱《當你老了》，現場滿滿感動氣氛。

他也致敬一生的摯友劉家昌，同為韓國來台，兩人情如兄弟，孫情打趣說劉家昌當年為他創作一曲《小丑》，「但後來覺得我唱歌表情太痛苦了，不適合演唱，給了張魁演唱，但今天我還是要唱這首歌，緬懷我這位好友。」同時還演唱劉家昌的名作《海鷗》、《我家在那裡》，想到在天國的老友，孫情情緒數度激動，含淚演唱。

連著三場演唱會高潮不斷，最後在安可聲中，孫情演唱華語金曲《永恆的回憶》，為挑戰金氏世界紀錄的81高齡現役歌手連三場個唱，成功圓滿達陣。

