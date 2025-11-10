自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

81歲大咖歌王搏命連唱3場 淚曝劉家昌當年內幕

孫情舉辦三場演唱會。（台中多媒體公司提供）孫情舉辦三場演唱會。（台中多媒體公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕81歲「痛苦歌王」孫情為歡慶入行60週年，11月8、9日在台中中興大學惠蓀堂連開三場個唱，完勝世界紀錄，105歲人瑞鐵粉更到場力挺，孫情感性表示：「感謝大家都來見證歷史，歌唱生涯沒有遺憾了，感謝你們豐富著我的人生」！

孫情（中）演唱會，蘇盛泉團長（左起）、廣播教父文平、文平嫂、喬幼、林暉博士、台中多媒體董事長莊子富擔任嘉賓。（台中多媒體公司提供）孫情（中）演唱會，蘇盛泉團長（左起）、廣播教父文平、文平嫂、喬幼、林暉博士、台中多媒體董事長莊子富擔任嘉賓。（台中多媒體公司提供）

「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」有來自星馬、香港、韓與美加等地的粉絲齊聚，演唱會嘉賓：廣播教父文平、蘇維拉樂團團長蘇盛泉、林暉博士，孔鏘樂團與芒果歌后喬幼等都輪番上陣精彩演出，主辦單位更招待弱勢團體欣賞。

孫情演唱中氣十足。（台中多媒體公司提供）孫情演唱中氣十足。（台中多媒體公司提供）

孫情以中、韓、日、英文與台語等五種語言熱情飆唱，演唱時全程幾乎手持麥克風，拉低到小腹飆唱，中氣十足歌聲厚實嘹亮，震撼全場，被台下粉絲讚封巨肺歌王，孫情則打趣說因為不喜歡麥克風離嘴太近，會擋住演唱的神情。

孫情105歲鐵粉力挺。（台中多媒體公司提供）孫情105歲鐵粉力挺。（台中多媒體公司提供）

最吸睛的則是週日下午第三場，台下坐著至今仍保持金氏世界紀錄最高齡羽球選手105歲人瑞鐵粉，也來見證歷史的一刻，讓孫情直呼：「終於感覺我還是個小弟弟啦」。此外，孫情幽默的說自己也將成歷史，感謝大家用愛心、關心來聽他唱歌，感性演唱《當你老了》，現場滿滿感動氣氛。

他也致敬一生的摯友劉家昌，同為韓國來台，兩人情如兄弟，孫情打趣說劉家昌當年為他創作一曲《小丑》，「但後來覺得我唱歌表情太痛苦了，不適合演唱，給了張魁演唱，但今天我還是要唱這首歌，緬懷我這位好友。」同時還演唱劉家昌的名作《海鷗》、《我家在那裡》，想到在天國的老友，孫情情緒數度激動，含淚演唱。

連著三場演唱會高潮不斷，最後在安可聲中，孫情演唱華語金曲《永恆的回憶》，為挑戰金氏世界紀錄的81高齡現役歌手連三場個唱，成功圓滿達陣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中