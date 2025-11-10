賓賓哥控告圤智雨！揭網紅集團「恐嚇勒索內幕」：關進狗籠

賓賓哥正式赴新北地院遞狀提告圤智雨。（泰霸團隊提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名公益網紅賓賓哥（江建樺）今（10日）正式向新北地方法院遞狀提告，控訴TikTok平台出現一起網紅集體霸凌勒索事件。他指出，網紅推手圤智雨與多名直播主，包括小諺聊佛牌、凱哥水兄弟、執夜提燈飛廷、原子祥冰品、大家都有佛牌戴、黑白寶劍、林揚竣等人，聯手以「反對公益直播」為名，長達半年對他展開攻擊、詆毀與恐嚇行為。

賓賓哥表示，這些人不僅在直播中散布不實指控與捏造對話紀錄，甚至製作假影片與假照片中傷他，還以電話方式恐嚇勒索，要求支付七位數金額，否則就公開不雅影像與錄音檔。「有一通電話對方還說要把我『關進狗籠』，甚至在我佛堂門口直播叫囂、放話要我去死！」他語氣激動表示，自己選擇勇敢面對，將所有證據交由法律處理。

請繼續往下閱讀...

圤智雨與多名直播主遭賓賓哥提告。（翻攝自戲引子臉書）

律師指出，若相關事證屬實，涉案行為已觸犯《刑法》第346條恐嚇取財罪、第310條加重誹謗罪與第315-1條散布他人隱私影像罪，最高可判處五年以上徒刑。賓賓哥強調：「今天站出來，不只是為了自己，更是為了所有曾被網路霸凌、被造謠的人。沉默只會讓惡更加放肆，我會依法追訴，絕不和解。」

