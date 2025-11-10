李奧納多衝影帝再一戰！《一戰再戰》鎖定奧斯卡飆速上架

李奧納多放下帥氣形象，在新片《一戰再戰》爆笑當廢爸。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐首度合作影壇「大滿貫」名導保羅湯瑪斯安德森的最新電影《一戰再戰》，今（10）確定將於14日在CATCHPLAY+飆速上架。

李奧納多在片中化身「魯蛇老爸」巴柏，當影帝西恩潘飾演的昔日革命敵人再度現身，他必須全力保護無辜的女兒，然而，已退出革命行動多年的巴柏技能盡失，一路上鬧出不少荒謬事，在緊張的情節中增添不少笑料。

李奧納多形容自己的角色笑說：「每次你以為巴柏會做對一件事，或在關鍵時刻展現英勇，期待卻總是落空，就好像導演在說，不，讓他搞砸吧！他唯一能做的，就是當一個陪在女兒身邊的父親。」

李奧納多變魯蛇老爸，演出令人笑中帶淚。（CATCHPLAY提供）

反觀班尼西歐岱托羅飾演的空手道老師一路協助巴柏，沉默寡言卻超靠譜，圈粉無數觀眾；被問到如何塑造這個充滿魅力的角色時，班尼西歐透露：「導演寄給我一張照片，說這就是我要演的角色，圖片竟然是一隻穿著道服的老虎！但說也奇怪，我瞬間就領會了他的意思。」

電影《一戰再戰》以反叛、革命與父女情為主軸，結合動作冒險與社會政治元素，既娛樂又充滿深度，不僅入榜多家媒體與影評的2025年度電影榜，更被看好將角逐多項奧斯卡大獎，李奧納多也有望再度問鼎影帝。

馬丁史柯西斯表示：「一部令人著迷、製作精良的作品，處處都有精彩絕倫的演出。」法蘭西斯柯波拉也直呼：「讓人不自覺想到電影大師庫柏力克，我要再看第二遍！」

此外，天后泰勒絲也忍不住在上節目時分享：「能跟導演生活在同一個時代實在太幸運了，我們得以見證他如此高層次的創作。」影后珍妮佛勞倫斯更盛讚：「我這輩子看過最不可思議的電影！」

