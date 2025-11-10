自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李奧納多衝影帝再一戰！《一戰再戰》鎖定奧斯卡飆速上架

李奧納多放下帥氣形象，在新片《一戰再戰》爆笑當廢爸。（CATCHPLAY提供）李奧納多放下帥氣形象，在新片《一戰再戰》爆笑當廢爸。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐首度合作影壇「大滿貫」名導保羅湯瑪斯安德森的最新電影《一戰再戰》，今（10）確定將於14日在CATCHPLAY+飆速上架。

李奧納多在片中化身「魯蛇老爸」巴柏，當影帝西恩潘飾演的昔日革命敵人再度現身，他必須全力保護無辜的女兒，然而，已退出革命行動多年的巴柏技能盡失，一路上鬧出不少荒謬事，在緊張的情節中增添不少笑料。

李奧納多形容自己的角色笑說：「每次你以為巴柏會做對一件事，或在關鍵時刻展現英勇，期待卻總是落空，就好像導演在說，不，讓他搞砸吧！他唯一能做的，就是當一個陪在女兒身邊的父親。」

李奧納多變魯蛇老爸，演出令人笑中帶淚。（CATCHPLAY提供）李奧納多變魯蛇老爸，演出令人笑中帶淚。（CATCHPLAY提供）

反觀班尼西歐岱托羅飾演的空手道老師一路協助巴柏，沉默寡言卻超靠譜，圈粉無數觀眾；被問到如何塑造這個充滿魅力的角色時，班尼西歐透露：「導演寄給我一張照片，說這就是我要演的角色，圖片竟然是一隻穿著道服的老虎！但說也奇怪，我瞬間就領會了他的意思。」

電影《一戰再戰》以反叛、革命與父女情為主軸，結合動作冒險與社會政治元素，既娛樂又充滿深度，不僅入榜多家媒體與影評的2025年度電影榜，更被看好將角逐多項奧斯卡大獎，李奧納多也有望再度問鼎影帝。

馬丁史柯西斯表示：「一部令人著迷、製作精良的作品，處處都有精彩絕倫的演出。」法蘭西斯柯波拉也直呼：「讓人不自覺想到電影大師庫柏力克，我要再看第二遍！」

此外，天后泰勒絲也忍不住在上節目時分享：「能跟導演生活在同一個時代實在太幸運了，我們得以見證他如此高層次的創作。」影后珍妮佛勞倫斯更盛讚：「我這輩子看過最不可思議的電影！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中