娛樂 最新消息

剛奪「年度K-POP藝人」 ATEEZ宣布台灣演唱會日期

ATEEZ時隔近3年，明年1月24日再度降臨台灣，舉辦專場演唱會。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男團ATEEZ時隔近3年，今（10）宣布明年1月24日再度降臨台灣，舉辦專場演唱會！

2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站在國立體育大學體育館（林口體育館）舉辦，ATEEZ今年榮獲iHeartRadio音樂獎「年度K-POP藝人」殊榮，此次巡迴不僅代表他們一路以來驚豔全球的音樂旅程，更宣告全新篇章的展開。

ATEEZ由8位成員組成的韓國男子團體，自2018年10月出道以來便迅速風靡全球。以卓越的舞台表現力聞名，ATEEZ透過充滿敘事性的音樂與表演，展現出獨特的世界觀。

ATEEZ時隔近3年，明年1月24日再度降臨台灣，舉辦專場演唱會。（寬宏提供）ATEEZ時隔近3年，明年1月24日再度降臨台灣，舉辦專場演唱會。（寬宏提供）

成員包括金弘中、朴星化、丁潤浩、姜呂尚、崔傘、宋旼琦、鄭友榮與崔鍾浩，出道僅4個月便展開全球巡演並迅速完售，奠定了他們頂尖藝人的地位。

他們也持續打破自身紀錄。自出道系列作品《TREASURE》 起，ATEEZ將暢銷級的敘事與貼近世代共鳴的音樂相融合，延續至《FEVER》與《THE WORLD》等經典篇章。

2024年，ATEEZ更全面登上國際舞台，受邀參加多個世界級音樂節，包括美國科切拉音樂節（Coachella）、日本夏日音速音樂祭（Summer Sonic），以及摩洛哥拉巴特音樂節（Mawazine）。他們的第二張正規專輯《THE WORLD EP.FIN : WILL》更創下團體生涯新高，於2024年12月11日當週登上告示牌專輯榜（Billboard 200）榜首，並在榜單上連續停留6週。

2025年，ATEEZ捧回iHeartRadio音樂獎「年度 K-POP 藝人」，並入圍美國音樂獎（AMA）「最受歡迎 K-POP 藝人」，預示著團體將迎來更耀眼的時刻。

ATEEZ亞洲首場選在台灣，“ATINY” Membership 專屬優先預購開始於11月19日上午10:00起至11月20日上午09:59止，全面售票始於11月20日中午12:00，票價為$7,490（ATINY VIP Package） / $6,990（Fantasy VIP Package） / $5,880 / $5,280 / $4,880 / $3,880，購票請洽寬宏售票。

