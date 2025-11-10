自由電子報
自由娛樂
娛樂 最新消息

輕急症中心使用人數增 甜心主播李文儀激讚

李文儀談吐大方，受封「甜心主播」。（翻攝自李文儀臉書）李文儀談吐大方，受封「甜心主播」。（翻攝自李文儀臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕為緩解大醫院急診壅塞問題，衛福部本月起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，目前6都設13處試辦地點，昨（9）日看診人數為209人，比上星期2日的日診166人，多了43人，13個地點大多數看診人數均有成長，本週亦有5位兒科醫師加入UCC輪值，日診共看了13位病人。

今天上午，三立新聞台當家主播李文儀在臉書發文討論此話題，她發問：「健保署成立週日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），這是什麼服務呢？」美女主播查了一下資料，才知道目前大醫院急診病人，8成都是非重症，病情不緊急，處理完就可返家，「UCC成立目的，就是希望在假日期間能有效分流、緩解急診壅塞，將急重症資源，留給更需要的病患。」

UCC可於週日與國定假日提供民眾輕急症相關醫療服務。（資料照，記者林志怡攝）UCC可於週日與國定假日提供民眾輕急症相關醫療服務。（資料照，記者林志怡攝）

這讓李文儀想起有次週日，突然發燒暈眩站不穩，又找不到診所開門，不得已、只能臨時去掛急診，「雖然醫護很貼心，馬上幫我找出病因，開藥後就回家休息，但當時急診室的人山人海，至今仍讓我印象深刻。」

李文儀說，很多爸爸媽媽，如果碰到假日小朋友臨時不舒服，包括發燒、呼吸道或腸胃道症狀等，都可先至UCC看診，「目前先在六都試辦，部分負擔比大醫院還便宜喔！」

