娛樂 最新消息

高雄夢時代跨年壓軸卡司曝光 告五人、八三夭接力迎接2026

告五人連續兩年受邀登上高雄跨年舞台，將帶來膾炙人口的招牌金曲。（年代提供）告五人連續兩年受邀登上高雄跨年舞台，將帶來膾炙人口的招牌金曲。（年代提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2026雄嗨趴高雄跨年晚會今公布第二波卡司，市府重磅邀請超人氣Z世代天團告五人擔任壓軸嘉賓，倒數後再由搖滾天團八三夭接棒熱唱。

市長陳其邁表示，高雄已準備好了，夢時代跨年將化身全臺最大KTV，歡迎粉絲揪團一起到高雄跟著音樂盡情放聲合唱，用最強音浪迎接2026。

連續兩年登上高雄跨年舞台的告五人表示，每年跨年演出都像是一種陪伴，特別期待能與哈瓜們在高雄相見，到時候一定要一起大聲歡唱、開心迎接新的一年！

他們透露目前「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」2025 Live Tour the World跑遍全球，2026年將持續展開巡迴演出，將到新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦等城市，透過音樂與各地歌迷相聚，用歌聲串聯無限感動。

八三夭熱血重返高雄跨年！將以「跨後嘉賓」登場，用最炸音浪陪粉絲嗨唱迎接2026。（年代提供）八三夭熱血重返高雄跨年！將以「跨後嘉賓」登場，用最炸音浪陪粉絲嗨唱迎接2026。（年代提供）

八三夭指出，每次回到高雄，都能感受到南部觀眾最熱情的能量與支持，也能順便回味我們最懷念的高雄美食！目前正如火如荼籌備新專輯的八三夭，作品已進入最後製作階段，新歌即將陸續上架。

團員興奮表示，這張專輯帶來全新面貌與突破，希望當歌迷聽到的那一刻，都能感受到「這就是八三夭」的獨特能量；他們預告跨年舞台準備不同以往的驚喜表演，用最炸裂的音浪，為2026雄嗨趴掀開熱力滿滿的新年序幕。

