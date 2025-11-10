自由電子報
娛樂 最新消息

蕭美琴訪歐令人振奮 通靈少女：台灣外交處境非常困難

副總統蕭美琴（右）昨自歐洲搭機返台，她在桃園機場發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮。（記者朱沛雄攝）副總統蕭美琴（右）昨自歐洲搭機返台，她在桃園機場發表談話指出，台灣的國際處境一向非常困難，但我們始終沒有退縮。（記者朱沛雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕副總統蕭美琴7日應邀在比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，今（10）日上午，電視劇《通靈少女》主角原型人物劉柏君表示，蕭美琴到歐洲議會發表演講真太令人振奮，「台灣外交處境真的非常非常困難。」

劉柏君回憶2019年到聯合國領獎與發言時，出發前保密到連她母親都不知道，而比這個更困難的是這次「正式外交身分」，她說：「往年透過與美國友好關係與身份暢行無阻，擔任無任所大使後，很多處境都改變了，以前都可以的、變成代表台灣都不行了，隨之而來是各種限制、保密、不可露出。」

台灣的外交工作，劉柏君坦言不只是必須鴨子划水，甚至在就要有結果時也會因中共全盤抹煞，還有台灣人覺得這樣讓自己大快人心？她氣憤表示：「那我祝你每次工作報告前一晚檔案遺失、合約簽約前一刻對方反悔、考試前半小時拉肚子、想好要吃什麼店沒開啦！」

劉柏君堅信大家都在同一條船上，很多人努力往前滑，她說:「在享有這麼好的國家時，請一起努力，有更嚮往的國家那就移民過去，沒辦法離開就好好珍惜現在擁有的生活。」

劉柏君臉書全文：

蕭副總統到歐洲議會發表演講真太令人振奮
台灣外交處境真的非常非常困難⋯
記得2019年我到聯合國領獎與發言時
出發前保密到連牛媽都不知道
而比這個更困難的是這次「正式外交身分」
往年透過與美國友好關係與身份暢行無阻
擔任無任所大使後，很多處境都改變了
以前都可以的、變成代表台灣都不行了
隨之而來是各種限制、保密、不可露出
不禁納悶：「台灣甘有架歹聽？」
我總跟洋人說：台灣人善良、勤奮、樂於助人，讓我們在國際社會，我們能為這個世界做更多！！
在斡旋期間常要表達：我可以理解，但要釐清造成這樣的困境的因素不在台灣，我們不該這樣被對待。
聖嚴法師說可以吃明虧、不吃暗虧！
有些洋人問我為何中共要這樣對台灣？
我總說：因為他們精神有問題啦！
我實在不能理解那些對台灣困境幸災樂禍的
難道你在家庭/工作/惡鄰遇到這樣不公平對待
你也覺得旁人袖手旁觀/落井下石是合理的嗎？
你今天怎麼對待別人、都會回到自己身上
台灣外交工作不只是事倍功半
甚至可能做了100、成果是0
我在抗議聯合國發文矮化台灣時
對方說不接受就把獲獎發文都撤掉喔
我說：撤就撤吧⋯我這麼努力不是要讓國際社會誤會台灣是中國的一省。
所以台灣外交工作不只是必須鴨子划水
甚至在就要結果時也會因中共全盤抹煞
還有台灣人覺得這樣讓自己大快人心？
那我祝你每次工作報告前一晚檔案遺失、
合約簽約前一刻對方反悔、考試前半小時拉肚子、想好要吃什麼店沒開啦！！
我們都在同一條船上、很多人努力往前滑
在享有這麼好的國家時，請一起努力
有更嚮往的國家那就移民過去
沒辦法離開就好好珍惜現在擁有的生活
貶抑別人是最快速獲得自信成就的方法
不過沒出息就不必要讓大家知道你沒出息啦
但那是一時爽的虛假，生活還是要老老實實
願我們一起打造更公益的國家！
再次向我們辛苦的外交人員致敬

點圖放大
點圖放大
